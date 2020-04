La scure di S&P si è abbattuta su colosso automobilistico indiano Tata e, a cascata, sulla controllata inglese Jaguar-Land Rover, il gioiellino di famiglia dato più volte per venduto nonostante le ripetute smentite di Mumbai. Sia per il Gruppo indiano sia per la Divisione britannica il nuovo giudizio scende di una tacca, da ‘B+’ a ‘B’ a causa, spiegano gli analisti di S&P, di “parametri creditizi che saranno peggiori delle stime per l’impatto economico dell’epidemia di Covid 19”. Gli analisti si aspettano “volumi di vendita più bassi e pressione sulla profittabilità sulla divisione britannica Jaguar-Land Rover nonostante le azioni positive messe in atto dal management”. Quanto al mercato indiano, gli analisti prevedono “condizioni difficili per i prossimi trimestri”. Stabile la prospettiva per il Gruppo e la Controllata britannica, grazie alla capacità di “mantenere livelli di liquidità adeguati per i prossimi due anni nonostante le difficoltà operative”.

