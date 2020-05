A seguito del divieto di circolazione per i mezzi pesanti in territorio austriaco e tedesco per la festività dell’Ascensione, giovedì 21 maggio, il commissariato del governo di Bolzano ha disposto a sua volta il divieto di circolazione, nella stessa giornata sull’A22, tra Vipiteno e il confine di stato in direzione nord per i mezzi adibito al trasporto di cose di peso superiore alle 7,5 tonnellate.

Il divieto in territorio italiano è stato deciso per “prevenire eccessivi disagi alla circolazione. I mezzi pesanti che già si troveranno sull’A22 all’entrata in vigore del divieto (fra le ore 00.00 e le ore 22.00 del 21 maggio), dovranno obbligatoriamente sostare presso il parcheggio Sadrobre di Vipiteno. Sono previste esclusione dal divieto per i mezzi che trasportano alcune categorie di merci, come il bestiame da macello, le derrate alimentari deperibili il soccorso stradale.

