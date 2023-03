Si aprono domani al grande pubblico le porte della 40esima edizione di Automotoretrò e della 13esima rassegna di Automotoracing, in programma sabato 4 e domenica 5 marzo a Fiere di Parma. Un ricchissimo programma di appuntamenti tra motori ruggenti ed inconfondibili livree, per raccontare e vivere insieme il mondo delle quattro ruote.

Ad aprire la giornata di sabato sarà ACI Storico che alle 10:30 ospiterà nel suo stand l’Automobile Club di Parma per la presentazione del libro “Oltre un secolo di sport e motori”, opera dedicata ai primi cento anni del Club, in cui viene celebrato il forte sodalizio tra la città emiliana e l’automobilismo sportivo.

A seguire, alle ore 11:15, è in programma il talk “Dallara Automobili da competizione – L’evoluzione dell’aerodinamica”. L’ingegner Dialma Zinelli, responsabile aerodinamica Dallara, racconterà quanto questo tema sia importante nella storia della casa automobilistica nei suoi oltre 50 anni di storia, tra tradizione e transizione verso una mobilità sempre più sostenibile.

Si continua, alle 12:15, con ACI Parma che presenterà le attività sportive di quest’anno nell’ambito di “Giornata dello Sport – Campionato Sociale 2023”: l’intervento sarà anche l’occasione per premiare piloti e personaggi che si sono particolarmente distinti nel passato nell’ambito del motorismo sportivo.

Nel primo pomeriggio, alle 14:30, sarà protagonista il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino: considerato una delle eccellenze museali nazionali e tra le principali esposizioni dedicate alla mobilità a livello mondiale, quest’anno taglia l’importante traguardo dei 90 anni di storia festeggiando con una serie di manifestazioni dedicate, che presenterà in anteprima ad Automotoretrò 2023.

A chiudere gli incontri di giornata presso lo stand, alle 15:30 il talk tra ACI Global Servizi e ACI Storico: un momento di riflessione dedicato al mondo del motorismo storico con un focus su soccorso stradale, assistenza, centri officina specializzati in auto storiche, trasporti personalizzati e un mondo di servizi per essere sempre più vicini ai collezionisti.

A celebrare il Cavallino più iconico del mondo ci sarà il designer d’auto Pietro Camardella che, dopo anni di esperienza in Pininfarina, nel corso dell’evento realizzerà il disegno in scala reale della Ferrari F40, per commemorare i 35 anni dal lancio del modello e ricordare la pratica di disegno manuale appartenente alla tradizione del mestiere di stilista dell’auto, oggi sempre più digitale.

Nella giornata di sabato si terrà anche il primo dei due momenti dedicati agli appassionati di collezionismo. Alle ore 15:00, nella Sala Pietro Barilla, andrà in scena l’Asta di pregiati automobilia firmata dall Casa d’Aste della Motor Valley, con cimeli, memorabilia, documenti e oggetti di collezionismo che hanno scritto la storia delle corse automobilistiche. Dal casco autografato di Fernando Alonso indossato nella stagione 2014 all’ombrello personale di Enzo Ferrari, tra i lotti che verranno battuti non mancheranno componenti meccanici, accessori, capi d’abbigliamento tecnico, fotografie e tanti altri oggetti iconici.

Alle 16:30, infine, presso lo stand dell’Automotoclub Storico Italiano, verrà presentato “Circuito Tricolore”: a meno di un mese dal semaforo verde della serie di quindici eventi promotori del territorio nazionale, verranno svelate le ultime novità della terza stagione al via a Ferrara il prossimo 24 marzo.

Nella pista esterna di Fiere di Parma si svolgerà – durante tutto il weekend – la rinnovata edizione de La Grande Sfida e il primo round del Campionato Italiano Drifting di ACI Sport, che accenderanno la pista di Automotoracing con gare di velocità da brivido. Otto blasonati piloti e otto campionesse di rally, performanti vetture della classe R5 di ultima generazione e le inconfondibili Peugeot 208 R2B. Dalle nove di mattina le due competizioni si alterneranno sull’asfalto per tutta la due giorni.