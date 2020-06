Autostrade annuncia che è “pienamente operativo il piano di lavoro predisposto per completare entro il 30 giugno la prima fase delle ispezioni e degli interventi di manutenzione sulle gallerie della rete ligure”. “Le attività continueranno a essere svolte – secondo le modalità condivise con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con le istituzioni territoriali liguri – senza alcuna interruzione, anche nei weekend, con l’obiettivo di ripristinare dal 1 luglio la viabilità diurna su due corsie per senso di marcia” spiega una nota.

“Prosegue l’attività di controllo delle 285 gallerie della rete ligure gestita da Aspi. Il nuovo piano prevede il raddoppio di uomini e mezzi finora disponibili sul campo: sono circa 800 infatti le maestranze impegnate nelle attività di monitoraggio e manutenzione dei fornici, oltre a una task force di 150 tecnici specializzati – spiega la nota di Aspi -. I lavoratori, ripartiti tra 10 diverse società appaltatrici, hanno raggiunto in questi giorni la Liguria spostandosi da altri cantieri presenti in tutta Italia. Sono passate da 80 a 162 le piattaforme elevatrici, mentre è stata duplicata la disponibilità dei mezzi “jumbo” per le chiodature. Nel prossimo weekend sono previsti 66 cantieri lungo la rete, in particolare: sono previsti 14 cantieri in A7, 13 cantieri in A12, 20 cantieri in A10 e 19 cantieri in A26 (tra all.A26/A7 e All.A26/A10)”.

“Alla luce del progressivo aumento del traffico registrato dall’apertura degli spostamenti tra le regioni, sono stimati per i fine settimana di giugno tempi di attraversamento superiori alla media. In particolare, secondo le previsioni, i flussi maggiori sono attesi tra il primo pomeriggio di venerdì 5 giugno e la tarda mattinata di sabato 6 giugno”.



