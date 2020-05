Autostrade non ha riaperto stamani una galleria sulla A12 Genova-Sestri Levante, la Campursone II, posta in corrispondenza della stazione di Genova Est, è il traffico ha subito gravi ritardi. “Sono state condotte, durante la notte, programmate attività di ispezione al termine delle quali si è reso necessario procedere con ulteriori approfondimenti da parte dei tecnici – si legge in una nota -.

Per questo motivo viene temporaneamente prolungata la chiusura della stazione di Genova est, in uscita e in entrata, e all’esito delle attività in corso sarà possibile prevedere l’orario di riapertura”. La decisione sta provocando problemi e proteste.

Da quando è ripreso il traffico, dopo la quarantena, sulle autostrade liguri si formano ogni giorno code e intasamenti a causa dei numerosi cantieri aperti per la manutenzione di viadotti e gallerie. Le proteste di automobilisti e camionisti sono cresciute negli ultimi giorni a seguito delle mancate aperture di tratti agli orari indicati. Autostrade si giustifica affermando che quando viene trovata una criticità durante le verifiche si preferisce proseguire subito con i lavori di rirpristino invece di riaprire il tratto e rimandarli.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram