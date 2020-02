Sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire ai tecnici dell’Istituto Italiano Saldature di completare la prima fase delle attività di verifica sulle cerniere del viadotto Cerrano – secondo le ulteriori disposizioni delle strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – il tratto compreso tra Atri-Pineto e Pescara Nord sarà chiuso in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per diversi giorni. Lo fa sapere Autostrade per l’Italia in una nota.

Questi i giorni e le modalità di chiusura. Tratto Atri Pineto-Pescara nord, in direzione di Ancona/Bologna con orario 22:00 – 6:00: nelle due notti consecutive di giovedì 6 e venerdì 7 febbraio; nelle due notti consecutive di venerdì 14 e sabato 15 febbraio; nelle due notti consecutive di lunedì 17 e martedì 18 febbraio. Negli stessi giorni e orari, non sarà possibile usufruire dell’area di servizio “Torre Cerrano est”, situata all’interno del tratto chiuso. Tratto Pescara nord-Atri Pineto, in direzione di Pescara/Bari con orario 22:00 – 6:00: nelle due notti consecutive di sabato 8 e domenica 9 febbraio; nelle due notti consecutive di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio; nelle due notti consecutive di mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio.

Negli stessi giorni e orari, non sarà possibile usufruire dell’area di servizio “Torre Cerrano ovest”, situata all’interno del tratto chiuso. “In alternativa – si legge nella nota di Aspi – si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari; verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna”.

