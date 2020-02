FCA Bank, la banca digitale da sempre al fianco dei brand FCA, in occasione del lancio della nuova famiglia di auto ibride Fiat, ha iniziato un importante percorso verso un business sostenibile.

Il primo passo si è concretizzato con la partnership, recentemente conclusa, con Treedom, società italiana operante in Europa dal 2010, l’unica piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online. È nata così la foresta FCA Bank, dove migliaia di alberi dei clienti delle auto ibride contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO2 a sostegno di una mobilità più consapevole e sostenibile.

Con questo obiettivo, FCA Bank propone Be-Hybrid by FCA Bank, la gamma di prodotti finanziari dedicati alle auto ibride di FCA, come la nuove Fiat 500 e Panda entrambe disponibili a partire da 10.900 euro, con formule di finanziamento semplici e flessibili.

Sempre con Be-Hybrid il cliente può scegliere la soluzione che gli consente, dopo 3 anni, di decidere se sostituire la sua auto con una nuova, se continuare a guidare la sua auto acquistandola o restituirla.

Anche su Be-Hybrid è possibile abbinare gli innovativi servizi assicurativi, proposti in collaborazione con i migliori provider del mercato, come la nuova polizza RC Auto a premio fisso e sicuro di Genertel.

Con le soluzioni offerte da FCA Bank è possibile migliorare e salvaguardare l’ambiente: a fronte di ogni contratto finalizzato con la banca per un’auto ibrida, il cliente riceverà un apposito codice da attivare on line sulla piattaforma treedom.net per adottare un albero della foresta e cominciare a contribuire alla riduzione di CO2.

L’albero scelto sarà piantato da contadini dislocati in varie aree del mondo, in particolare in Africa e America Latina, che lo accudiranno e beneficeranno dei suoi frutti, con la possibilità per il cliente di conoscere esattamente dove si trova, dargli un nome e seguirne la sua storia attraverso aggiornamenti che gli perverranno con immagini e notizie.

Con le soluzioni Be-Hybrid by FCA Bank, quindi, si genererà un circolo virtuoso con benefici non solo ambientali ma anche economici e sociali atti a sostenere lo sviluppo delle popolazioni locali di volta in volta coinvolte.

L’iniziativa “Albero a bordo” sarà presente anche a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana accanto a Fiat 500, a testimonianza dell’impegno di FCA Bank verso una mobilità più sostenibile.

Treedom è l’unico sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online.

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 900.000 alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia.

Ogni albero di Treedom ha una pagina online, viene geolocalizzato e fotografato, può essere custodito o regalato virtualmente a terzi. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici.

