È stato un anno da incorniciare per Bentley che ha archiviato il suo centenario con un numero record di premi e riconoscimenti a livello globale. Il marchio di auto di lusso più richiesto al mondo ha rivendicato ben 26 titoli, essendo riconosciuto come ‘Most Admired Car Company’ della Gran Bretagna e per i suoi motori di lusso.

Il nuovissimo Flying Spur di terza generazione ha vinto l’ambito titolo di ‘Auto di lusso dell’anno’ della rivista Top Gear. Il Flying Spur è stato nominato inoltre ‘Auto di lusso dell’anno’ da Carwow, il principale canale di recensioni di auto su Internet nel Regno Unito. Mat Watson, direttore editoriale di Carwow, ha elogiato il ”design potente ma elegante di Flying Spur, la cabina impeccabile, i materiali lussuosi e l’atmosfera boutique costruita a mano”.

La berlina sportiva da gran turismo è stata anche nominata ‘China Design Car of the Year’ nei premi China Car of the Year, così come ‘Design Car of the Year’ dal Southern China Annual Auto.

Realizzata a mano a Crewe, in Inghilterra, l’ultima Bentley Continental GT ha vinto dieci premi differenti: il modello di terza generazione è stato nominato ‘People’s Car of the Year’ nei News UK Motor Awards.

Tra gli altri premi assegnati il ‘Middle East Car of the Year’ e il ‘Middle East Best Luxury Coupe’, ‘Car of the Year’ in Portogallo e ‘Design eccezionale del prodotto e comunicazione’ del German Design Council.

La Bentley Bentayga, suv di lusso di riferimento, è stata nominata ‘Best suv di lusso di medie dimensioni’ alla cerimonia dell’Auto dell’anno in Medio Oriente e ha anche vinto il ‘Industry Leading Innovation Award’ ai Global Times Bo Yuan Awards.

Tra i riconoscimenti per Bentley Motors anche quelli di azienda auto britannica più ammirata e numero uno nella categoria della migliore qualità dei prodotti. Ad assegnare i prestigiosi riconoscimenti è stato un sondaggio condotto da un’importante rivista specializzata, ‘Management Today’ che da 28 anni premia le migliori aziende di tutto il Paese.

