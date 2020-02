Al via le consegne ai clienti della nuova Bentley Flying Spur. Si comincia da Europa e Regno Unito, poi, a seguire e nel corso dell’anno sarà la volta dei mercati orientali, Nord America e Asia. Secondo le previsioni di Crewe la nuova Flying Spur costituirà circa il 20 per cento delle vendite mondiali di Bentley nell’anno in corso. Presentata per la prima volta nella seconda metà del 2019, Flying Spur ha già raccolto diversi riconoscimenti, tra cui quello di auto di lusso dell’anno. La produzione è iniziata a novembre nella fabbrica di Bentley a Crewe, recentemente certificata da The Carbon Trust come la prima fabbrica a emissioni zero del Regno Unito per la produzione di vetture di lusso. “Abbiamo reinventato completamente la Flying Spur – ha commentato Chris Craft, membro del Board of Sales & Marketing di Bentley – con un design più emotivo, eccellenti qualità dinamiche, uno stile degli interni leader nel mondo e una tecnologia innovativa. La nuova Flying Spur è la nuova ammiraglia Bentley che definisce innovativi canoni di lusso ed eleganza, e siamo entusiasti di poter iniziare le consegne ai nostri clienti, di ciò che crediamo veramente essere un’auto straordinaria”.

La nuovissima Bentley Flying Spur è un esempio di berlina Grand Touring di lusso, che offre la perfetta fusione di una dinamica di guida orientata alle prestazioni ed a quell’esclusivo comfort di una berlina a quattro porte in stile limousine. Un nuovo progetto riscritto totalmente per la quattro porte che fonde in sè il meglio dell’artigianato britannico con caratteristiche all’avanguardia e innovative. Costruita su una piattaforma completamente nuova, la sua posizione beneficia dell’assale anteriore spostato in avanti per aumentare l’interasse.

Nell’abitacolo, il design scorre dalla nuova fascia a tema ad ala per collegare gli spazi anteriore e posteriore e creare un disegno continuo che snellisce l’importante corpo vettura.

L’interno è inconfondibilmente Bentley, ed incorpora materiali sostenibili, naturali e autentici che si fondono con una serie di nuove tecnologie. La Flying Spur di terza generazione apre anche la strada nel segmento delle auto di lusso per la tecnologia all’avanguardia. I sistemi di assistenza alla guida includono una telecamera a infrarossi per visione notturna, Traffic Assist, Blind Sport Warning e un display Head-Up. Una serie di funzionalità di connettività avanzata, incluso un hotspot Wi-Fi integrato, aiutano a mantenere il conducente in contatto con una gamma di funzioni e servizi in tempo reale.

Costruita su un nuovo telaio avanzato in alluminio e composito, Flying Spur è un concentrato di eccellenza tecnologica. Il sistema a quattro ruote sterzanti elettronico viene utilizzato per la prima volta in una Bentley, in combinazione con la trazione integrale attiva e il Bentley Dynamic Ride, il primo sistema antirollio elettrico a 48 V al mondo.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram