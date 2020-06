(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Bentley Motors ha festeggiato il suo Centenario nel 2019 e così ha fatto la rinomata azienda vinicola La Scolca: due brand iconici che inaugurano un rapporto di affinity- partnership per ripartire insieme nella fase due, post Covid. ‘On the Road Again’ è il claim che desidera celebrare la ripartenza, un messaggio positivo, di incoraggiamento ed al contempo un ringraziamento per tutti quelli che durante i mesi di chiusura degli showroom e della cantina hanno continuato a mantenersi in contatto, partecipando e condividendo le varie iniziative in via digitale.

Una affinity wine partnership sui generis, questa, che tende a superare lo stereotipo classico del wine tasting e anche di enoturismo, che evolve verso esperienze che diventano vere ‘esplorazioni’ da condividere in coppia, in famiglia o con gli amici, in totale sicurezza a partire dall’abitacolo della propria vettura e che si integra a perfezione nella natura fino al social distancing garantito con totale privacy nella vigna della tenuta de La Scolca.

”Considero le settimane difficili, ormai alle spalle, precisa Chiara Soldati – proprietaria ed export manager de La Scolca – e ritengo importante lanciare al mercato e a tutti gli stakeholders messaggi positivi e di grande innovazione in tutto ciò che facciamo, dal prodotto alla comunicazione e al marketing”. Bentley Milano ha riaperto i suoi Showroom di Milano e Padova il 4 maggio scorso ma durante i mesi di lockdown ha continuato a mantenere viva l’attenzione della sua audience attraverso attività digitali e social volte a comunicare la propria vicinanza in una fase delicata per tutti.

”On the road again interpreta il desiderio di riappropriarci dei nostri spazi e di tornare a bordo delle nostre vetture, macinando chilometri in un ideale viaggio alla riscoperta dei territori nazionali che tanto ci sono mancati in questi mesi di forzato stop – commenta Roberta Bresci, Sales & Marketing Manager di Bentley Milano -. Un test drive da Milano verso nuovi orizzonti in cui inseriamo volentieri una tappa a Gavi per visitare la cantina de La Scolca e testare le sue etichette più prestigiose. Un messaggio di gratitudine per la ripresa della fase 2 post Covid ed un brindisi alla salute di tutti gli amici e stakeholders”.

