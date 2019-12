La clientela cinese del mondo luxury e super-luxury, composta dai giovani miliardari delle grandi megalopoli, merita attenzioni particolari, anche perché la disponibilità di denaro – da spendere pur di apparire – è enorme. Ecco perché la divisione interna Bespoke (su misura) della Casa di Crewe ha creato una serie in edizione limitata di 15 esemplari dell’ammiraglia Mulsanne Extended Wheelbase, in esclusiva per la Cina. Basata sulla Mulsanne ‘passo lungo’ che è più grande limousine di lusso al mondo, con dettagli unici che rimandano all’origine britannicoa, questa edizione limitata è disponibile in due sontuose verniciature. Quella definita Onyx si ricava con l’aggiunta alla tinta base di un tocco di blu scuro, per creare la finitura nera più profonda mai offerta da Bentley. L’alternativa Black Velvet è invece una verniciatura nera arricchita con pigmenti rossi per ottenere una tonalità ispirata al colore delle amarene. Ogni carrozzeria viene realizzata artigianalmente nel Mulsanne Body Shop dedicato a Crewe e verniciata a mano a cui segue un abbellimento finale con un ‘filetto’ sottile in oro anche questo dipinto a mano.

Il look esterno è completato dalle ruote Radiance a 14 razze con finitura lucida mentre nella parte anteriore, la griglia Serenity di Mulliner è offerta come alternativa alla griglia a palette verticali, con un disegno che incorpora un intricato motivo trapuntato a doppio diamante ed è diventato la ‘firma’ per le edizioni limitate Mulliner.

All’interno regna il lusso totale, a partire ddalle impiallacciature, dai metalli e dalle pelli artigianali più raffinate, il tutto arricchito dall’artigianalità ‘Bespoke’ di Mulliner. Segno caratteristico di questo modello – che si trova nella impiallacciatura del pannello plancia e sui quattro schienali – è un’interpretazione stilizzata dello di Londra. I danarosi clienti possono scegliere tra tre diverse e uniche combinazioni di colori interni – Newmarket Tan con Rovere bruciato, Fireglow con Imperial Blue o Shortbread con Redwood – ciascuna a definire l’esclusività delle 15 unità programmate.

Altri tocchi esclusivi sono le soglie porta in acciaio inossidabile lucidato (con placca che indica il numero di serie dell’esemplare) e le luci Led di benvenuto, che proiettano a terra la scritta Mulliner.

