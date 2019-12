Una trapuntatura dei sedili della macchina tutta speciale per Bentley, che per i per i modelli Continental GT e Continental GT Convertible, ha pensato ad un optional esclusivo realizzabile per i quattro posti e i rivestimenti delle portiere che sarà riproposto anche per la Flying Spur. Nel disegnare la trapuntatura per Continental GT e GTC, i designer della divisione Mulliner, specialisti nelle creazioni di lusso per Bentley, miravano a creare qualcosa che non potesse essere facilmente replicabile, considerate anche le modalità di esecuzione, i macchinari da utilizzare e le competenze richieste per realizzarla. Prodotto di grande raffinatezza artigianale, a differenza dei modelli di trapuntatura più semplici o tradizionali, quella di Bentley presenta intricate cuciture e ricami che, combinandosi, arrivano a a formare una griglia di diamanti, ognuno dei quali richiede 712 punti di cucitura, impressi con una macchina appositamente commissionata. La rete di diamanti così realizzata impreziosisce l’abitacolo, generando un effetto tridimensionale che accentua ulteriormente il lusso della creazione. La macchina utilizzata per la trapuntatura Bentley può completare tutte le aree del rivestimento in una sola volta, con il passaggio su una complessa rete di punti in esecuzione. Ciò consente di cucire tutto all’unisono, con l’ulteriore possibilità di eliminare eventuali discrepanze di colore tra i diversi rotoli di filo e di allineamento e dimensione dei diamanti. Un’evoluzione non di poco conto se si considera che per le trapuntature precedenti di Bentley si cuciva individualmente ogni singolo diamante a mano, usando una semplice macchina da cucire, un processo laborioso e dispendioso in termini di tempo. Per questo motivo, Bentley ha commissionato la realizzazione di una nuova macchina da ricamo con sistema di gestione digitale che ora ha trovato posto nella fabbrica di Crewe.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram