Dopo la caduta del barile ieri sono crollate le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo e oggi Eni ha ridotto di due centesimi i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Per quanto riguarda i prezzi praticati sul territorio, si osservano nuovi ribassi per effetto delle ultime decisioni delle compagnie. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,420 euro al litro (rispetto a 1,423 di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,411 e 1,438 euro/litro (no logo 1,414). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,311 euro/litro (ieri 1,313), con le compagnie posizionate tra 1,305 e 1,329 euro/litro (no logo 1,303).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è 1,574 euro/litro (ieri 1,578), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,533 e 1,635 euro/litro (no logo 1,473), mentre per il diesel la media è di 1,467 euro/litro (1,470 il livello rilevato ieri), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,429 e 1,533 euro/litro (no logo 1,363). Infine, il Gpl va da 0,592 a 0,612 (no logo 0,589).

