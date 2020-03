“Stiamo lottando per rimanere aperti, non per chiudere”. Così Alessandro Zavalloni, segretario generale della Fegica-Cisl, spiega l’iniziativa di progressiva chiusura degli impianti lanciata ieri dai distributori di carburanti di fronte al crollo del traffico causato dalle restrizioni per il coronavirus.

“E’ un mese che scriviamo quotidianamente al presidente del Consiglio, ai ministri, agli amministratori delegati delle compagnie petrolifere, ma non abbiamo mai ricevuto risposta.

L’omino che sembra far parte dell’arredo stradale, come il semaforo, garantisce in realtà un servizio essenziale. Non si può scaricare sulle sue spalle – sottolinea – tutta la responsabilità”. Il timore è che i gestori non abbiano più la liquidità sufficiente per acquistare il prodotto: “abbiamo proposto alle compagnie di sospendere i pagamenti per uno o due mesi, di fare i turni, ma non ci concedono nemmeno le turnazioni. Non ci ha sentito nessuno”, aggiunge.

“Non c’è nessuno sciopero – chiarisce Zavalloni – il pericolo è che si chiuda”.



