Per garantire un’esperienza di guida sicura e professionale ai propri corsisti, BikerX sigla un’importante partnership con Cardo. L’azienda leader nel settore della comunicazione per motociclette metterà a disposizione della scuola alcuni dei suoi prodotti top di gamma, come il sistema d’interfono che permette di tenere connesse fra loro fino a quindici persone. In questo modo, sia per i corsi one to one sia per quelli organizzati in gruppi, sarà sempre possibile avere una linea di comunicazione diretta fra istruttori e allievi, senza che questi ultimi debbano mai distogliere gli occhi dalla strada o staccare le mani dal manubrio. Infatti, grazie alla funzione di comando vocale sempre attiva, basterà pronunciare le parole “ehi Cardo” per interagire senza rischiare di perdere la concentrazione.

“La collaborazione con Cardo ci permette di svolgere il nostro lavoro in totale sicurezza, un concetto che per noi è fondamentale poiché è il pilastro del nostro progetto, ma a cui tutti negli ultimi tempi hanno imparato a dare più importanza – spiega Eliana Macrì, founder di BikerX – Non solo: siamo molto felici di avere gli amici di Cardo al nostro fianco perché non solo sono degli esperti nel loro settore, ma sono prima di tutto grandi appassionati di moto, esattamente come noi. Condividere l’amore per il mondo delle due ruote rende questa partnership ancora più speciale”.

Sfruttando la tecnologia Dynamic Mesh Communications (DMC), i dispositivi Cardo permettono di dire addio a tutte le limitazioni del tradizionale Bluetooth, quali la distanza ridotta e la qualità dell’audio, rendendo ogni interfono un hub di comunicazione separato che traccia e mantiene sempre il collegamento con altri hub suoi simili. Dopo la configurazione, semplice e immediata, ogni membro del gruppo sarà libero di rimanere o lasciare la conversazione, senza influire sul collegamento dei restanti motociclisti. Inoltre, con una batteria che può durare fino a 13 ore e una struttura sottile ma resistente all’aria, alle turbolenze e alle intemperie, le unità Cardo sono progettate appositamente per chi ama godersi lunghi tragitti in moto in compagnia. I prodotti Cardo Systems sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da SST Srl.

