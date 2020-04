Il progetto Blower Continuation Series di Bentley ha raggiunto – nel corso di questa settimana – un importante traguardo. È stato infatti completato il modello CAD digitale (Computer Aided Design) che fungerà da progetto principale e riferimento tecnico per la realizzazione delle nuove auto.

Annunciata lo scorso anno, la Blower Continuation Series è una serie di dodici nuovi Bentley Blower, ognuno dei quali sarà una copia meccanica esatta della vettura del Team Blower del 1929 gestito da Sir Tim Birkin, e forse con molta probabilità la Bentley più preziosa del mondo. Le vetture verranno prodotte da un team dedicato nella divisione Classic di Bentley Mulliner, che si è distinto per essersi occupato della Bentley Corniche del 1939 recentemente restaurata e che ora sta lavorando con un team di specialisti vintage per riprogettare e costruire la suite di parti necessarie per dare vita alla esclusiva nuova serie di auto.

Tutte e dodici le nuove auto sono già vendute a opzionate da collezionisti appassionati di tutto il mondo.

La Team Blower di Bentley è stata accuratamente smontata e poi ricreata nel mondo digitale attraverso una combinazione di scansione laser di precisione e complesse misurazioni effettuate manualmente. Il modello CAD finito comprende 630 componenti in 70 gruppi e ha dimensioni superiori a 2 GB.

Dall’inizio alla fine del processo di digitalizzazione sono state necessarie 1.200 ore per ognuno dei due ingegneri CAD dedicati per completare il modello dai dati di scansione e dalle misurazioni, il risultato è un accurato e completo modello digitale mai realizzato prima per una Bentley degli anni Venti.

Gli ingegneri sono stati in grado di completare il modello lavorando a distanza durante l’emergenza Covid-19.

Oltre al processo di assistenza allo sviluppo della progettazione e dello sviluppo delle parti, il modello CAD è stato anche in grado di fornire assistenza per la specifica delle auto dei singoli clienti, con il team di progettazione di Bentley in grado di creare rendering accurati a colori specifici dai dati acquisiti. Mentre le auto della serie Continuation saranno meccanicamente identiche a quelle del Team Blower, i clienti sono ora in procinto di definire la propria scelta di colori carrozzeria e materiali interni in modo che le auto siano visivamente distinguibili.

Solo quattro furono le “Team Blowers” originali costruite per le gare da Birkin, alla fine degli anni Venti. Tutte furono impiegate e gareggiarono sulle piste d’Europa, con l’auto più famosa che correva a Le Mans e giocava un ruolo chiave nella vittoria della Bentley Speed Six nel 1930. È stata scelta proprio questa macchina, la Blower del team di Bentley – numero di telaio HB 3403 – che è la base per la realizzazione della serie “Continuation”. Utilizzando gli stampi e le maschere originali degli anni Venti e una serie di utensili manuali tradizionali insieme alla più recente tecnologia di produzione, verranno creati 12 set di parti, prima che i tecnici specializzati di Bentley Mulliner assembleranno le nuove Blower.

La Team Car originale di Bentley verrà quindi riassemblata, con il team storico che coglie l’occasione per completare un’ispezione dettagliata con un restauro meccanico comprensivo e conservativo – ove richiesto – per riportare la vettura alle specifiche originali del 1929. L’auto che ha 90 anni viene ancora utilizzata regolarmente su strada, compreso il completamento della Mille Miglia 2019, le corse in collina al Goodwood Festival of Speed e il recente tour lungo la costa della California.

Come continuazioni dell’originale Team Blower, ciascuna delle nuove vetture della serie Continuation presenterà motori a quattro cilindri e 16 valvole con un basamento in alluminio con rivestimenti dei cilindri in ghisa e testata in ghisa non rimovibile. Il compressore sarà una replica esatta del compressore di tipo root Amherst Villiers Mk IV, che consente al propulsore di 4398 cc di sviluppare 240 CV a 4.200 giri / min.

La struttura dell’auto sarà creata su di un telaio in acciaio stampato, con sospensioni a balestra semiellittiche con copie degli ammortizzatori Bentley & Draper. Verranno ricreati i freni a tamburo meccanici Bentley-Perrot da 40 cm (17,75″) e il blocco sterzo a vite senza fine completano il telaio.

