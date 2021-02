ROMA – Si chiama Bluexperience il primo salone del centro-sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile e si svolgerà a Napoli dal 10 al 12 settembre prossimi. La manifestazione, patrocinata dall’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, è organizzata dalla società Action Events e si articolerà negli spazi del quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare. Il salone dedicherà tre padiglioni all’automotive, alla mobilità leggera e

Advertisements

Advertisements

all’aftermarket a cui si aggiungeranno una serie di convegni tematici, dedicati ad aziende e al pubblico, a completamento del programma della kermesse. Per rendere più facile muoversi all’interno dell’esposizione, gli organizzatori hanno suddiviso gli spazi in tre distinte aree: un padiglione ospiterà i brand automobilistici, produttori di auto a motore elettrico, ibridi, a motore micro, mild hybrid, full e plug-in, con i diversi tipi di alimentazione. Una seconda zona sarà dedicata alle due ruote elettriche, segmento in forte crescita sul nostro mercato, con i più recenti modelli di veicoli leggeri per la città, dalle bici elettriche ai monopattini ma anche hoverboard, skateboard, segway e monowheel.

La terza area accoglierà le ultime novità dell’aftermarket, le società di servizi per le infrastrutture automobilistiche, il car sharing, i ricambi e l’assistenza post vendita. Come in occasione di altri saloni automotive, anche Bluexperience metterà a disposizione dei visitatori la possibilità di effettuare dei test drive di vari modelli che si svolgeranno in un’apposita zona esterna. Nell’ambito dell’offerta a tutto campo sul futuro della mobilità sostenibile nelle tre giornate del salone non mancheranno nemmeno diverse occasioni di incontro B2B. Spazio poi agli approfondimenti sugli aspetti ambientali, tecnologici, assicurativi e sulle agevolazioni finanziarie, con convegni a cura del comitato scientifico presieduto dal professor Armando Cartenì con il coinvolgimento di prestigiose università campane dalla Federico II, alla Luigi Vanvitelli, passaando per l’università degli studi di Salerno fino a quella del Sannio. Sul sito ufficiale della manifestazione (blue-xperience.it), sono disponibili tutti i dettagli sul salone e si possono già acquistare online i biglietti d’ingresso che è gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni. (m.r.)