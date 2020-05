Bmw conferma, nonostante la difficile situazione globale da Covid-19, la sua strategia di elettrificazione e di riduzione delle emissioni della sua ‘flotta’ in vista degli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di CO2 per il 2021. ”Abbiamo attuato con largo anticipo e sistematicamente una profonda elettrificazione – ha detto Oliver Zipse, CEO di Bmw AG nel corso della recente assemblea generale – Solo quest’anno, abbasseremo in Europa le emissioni di CO2 della nostra flotta di veicoli nuovi di un altro 20% rispetto all’anno precedente, attraverso misure sui modelli con motori convenzionali e aumentando l’elettrificazione. E’ dunque evidente che per raggiungere i gli obiettivi di CO2, il Gruppo Bmw non abbia bisogno di ulteriori incentivi. Siamo ben preparati per i futuri obiettivi e questo è un vero vantaggio competitivo”.

Zipse ha anche sottolineato il successo degli ultimi modelli ‘green’ di Bmw dicendo che ”solo nel primo trimestre del 2020, i nostri clienti in tutto il mondo hanno acquistato quasi il 14% in più di veicoli elettrificati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso” ed ha anche confermato l’impegno del Gruppo di Monaco per ottimizzare l’impatto sull’ambiente di tutta la catena produttiva. ”Man mano che l’elettromobilità acquisterà sempre più peso nel mercato, l’attenzione si sposterà maggiormente verso la catena del valore a monte. A partire da quest’anno – ha detto – provvederemo a reperire noi stessi le materie prime per fabbricare le batteria, il cobalto e il litio”.

Importante tappa, nel corso dell’anno (si parla di presentazione in estate e avvio della produzione a fine 2020) sarà il debutto della Bmw iX3, variante 100% elettrica dell’apprezzato modello che diventerà così un esempio virtuoso di auto ‘amica dell’ambiente’ con tutte le motorizzazioni disponibili – benzina, diesel, ibrida plug in e a batteria – e perfettamente intercambiabili in linea di montaggio. Bmw iX3, di cui stanno circolando alcune immagini della versione definitiva, sarà anche il primo modello della Casa di Monaco a utilizzare il sistema propulsivo Gen5 che non richiede più terre rare per il motore elettrico.

