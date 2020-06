Due giorni di fila per conoscere la nuova BMW S 1000 XR. Domani e domenica, infatti, la rete di vendita BMW Motorrad presenterà la nuova crossover spinta dal 4 cilindri in linea di derivazione superbike e già da ieri è disponibile una ricca presentazione digitale della nuova arrivata della casa dell’elica. Durante il weekend sarà possibile per gli interessati prenotare la presentazione del prodotto contattando direttamente la concessionaria, in modo da rispettare i vincoli di sicurezza e distanziamento sociale richiesti dall’attuale emergenza epidemiologica, oppure prenotare il test ride della nuova moto sfruttando gli strumenti digitali presenti sul sito di BMW Motorrad Italia. Sempre ieri, per andare incontro alla curiosità degli appassionati che non potranno recarsi in concessionaria, la nuova BMW S 1000 XR è stata con un’innovativa modalità di lancio commerciale, ripensata in termini digital per una sorta di ‘open day virtuale’ dedicata al nuovo modello attraverso un palinsesto video ricco di contenuti, ancora presenti sul sito bmw-motorrad.it, attraverso i quali una serie di argomenti relativi alla nuova BMW S 1000 XR sono stati spiegati nel dettaglio: dalle caratteristiche di prodotto alla tecnica, dai sistemi di sicurezza all’abbigliamento tecnico. La presentazione è arricchita dalle testimonianze dei piloti ufficiali del Team BMW Motorrad WorldSBK e dalla testimonianza di 7 giornalisti di settore, che hanno provato in anteprima questo modello.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram