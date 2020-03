(CFRP) con una struttura in alluminio, altrettanto rivoluzionaria quanto l’interazione controllata elettronicamente tra il motore a combustione e l’unità elettrica. Il concetto di veicolo di 2 + 2 posti, con un design aerodinamicamente ottimizzato e assieme alla costruzione leggera miravano a risolvere la contraddizione tra dinamica ed efficienza che prevale nell’ingegneria automobilistica convenzionale. Come risultato di questo approccio innovativo, la Bmw i8 offriva prestazioni di guida di una sportiva di classe superiore con il consumo di carburante di un’auto di piccole dimensioni.

Il 3 cilindri benzina da 1,5 litri con tecnologia Bmw TwinPower Turbo è stato utilizzato per la prima volta nella i8, unendo l grande compattezza con una potenza specifica eccezionalmente elevata (154 Cv per litro) che raggiungeva un nuovo record per i modelli di serie Bmw. Da notare che il motore 1.5 Twin Turbo trasferiva sua potenza alle ruote posteriori mentre l’unità elettrica azionava quelle anteriori, con il risultato di una trazione integrale ‘su misura’ per la propulsione ibrida con ricadute positiva su sicurezza, agilità e stabilità di guida, perfettamente calibrata con il peso a vuoto DIN inferiore a 1.500 kg e alla distribuzione bilanciata del carico sugli assi nel rapporto 50: 50 Nel 2017, con il lancio della i8 Roadster, anche la Coupé ha beneficiato di un miglioramento nelle prestazioni. Per entrambi i modelli è stata scelta una batteria con capacità di 34 Ah (prima era di 20 Ah) con un contenuto energetico di 11,6 kWh.

Allo stesso tempo, è aumentata di 9 kW la potenza del picco del motore elettrico arrivando a 105 kW (143 Cv). Ne è derivata una potenza di sistema pari a 374 Cv che ha permesso alle i8 Coupé prodotte fino ad adesso di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, tempo che sale a 4,6 secondi per le i8 Roadster.

Entrambi i modelli raggiungono una velocità massima di 250 km/h con un’autonomia 100% elettrica di 55 km per la i8 Coupé e 53 km per la i8 Roadster. Al suo lancio, la i8 è stata la prima vettura prodotta in serie al mondo ad essere dotata di innovativi fari laser anticipando ciò che Bmw ha fatto nelle altre gamme. Inoltre, il carattere Next Premium delle due sportive ibride plug-in è stato rafforzato con il programma Bmw i Pure Impulse Experience creato per i clienti di questa auto – unica al mondo – per offrire un accesso esclusivo a personalità visionarie nonché straordinarie esperienze culturali e di viaggio.

Oltre a impressionare i proprietari, la Bmw i8 ha ottenuto grandi successi anche presso gli esperti. Per cinque volte di fila, tra il 2015 e il 2019, la sua unità ibrida plug-in ha vinto il titolo di Engine of the Year. Inoltre, il concetto della Bmw i8 è stato premiati con l’Auto Trophy e il Green Mobility Trophy della rivista tedesca Auto Zeitung, con l’International Paul Pietsch Award e il Car Connectivity Award di Auto Motor und Sport. Bmw i8 ha anche vinto, tra gli altri, Il titolo di World Green Car e quello di Car of the Year di Top Gear. Premi prestigiosi come l’iF Design Award e il Red Dot Award hanno invece confermato la qualità del suo design.

(ANSA)

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram