Una strategia di comunicazione per tutti i brand del gruppo, per BMW a proposito della situazione Coronavirus.

Alessandro Zanardi, pilota e brand ambassador BMW, ha anche espresso in un video i sentimenti di resilienza e speranza per tutti gli italiani. Il claim che caratterizza tutta la campagna è InsiemePerRipartire, ha coinvolto tutti i brand (BMW, BMW Motorrad e MINI) e tutte le divisioni dell’azienda, con la volontà di esprimere un messaggio di vicinanza al Paese in un momento di grande difficoltà e allo stesso tempo di incoraggiamento e di tensione positiva verso il futuro da affrontare insieme. Con l’iniziativa di comunicazione ‘Noi ci siamo. Anche a distanza di sicurezza’ declinata su tutti i marchi del Gruppo, BMW Italia e la rete dei concessionari hanno espresso chiaramente la volontà di rimanere vicina ai propri clienti attraverso i siti, i canali social e un approccio digitale al business, agevolato dalle tecnologie.

[embedded content]

“Stiamo vivendo tempi molto difficili – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e A.D. di BMW Italia – ma crediamo che anche in questi frangenti le aziende come la nostra abbiano il dovere morale di prendere una posizione forte e di dare un contributo ad affrontare e superare la complessa situazione con la quale ci stiamo confrontando. Lo dobbiamo fare, mantenendo le distanze per tutelare la salute di tutti, ma con la consapevolezza che solo lavorando uniti e in modo innovativo, insieme saremo capaci di ripartire una volta terminata l’emergenza sanitaria. Avendo la fortuna di avere un brand ambassador come Alex Zanardi abbiamo chiesto a lui di dar voce ai nostri valori e alle nostre speranze, per parlare alle famiglie, ai cittadini, ai clienti, ai concessionari e a tutti coloro che seguono con passione i nostri marchi”. Nelle parole di Zanardi, per il video pubblicato sul sito ufficiale di BMW Italia, si ritrova lo spirito del campione che può testimoniare le difficoltà di affrontare i cambiamenti drastici imposti dalla vita. “Ciao gente – dice Zanardi – so che è un momento difficile, in cui tutti abbiamo dovuto cambiare di molto le nostre abitudini. E i cambiamenti, soprattutto quelli che ti stravolgono la vita, sono sempre difficili da accettare, io ne so qualcosa. Eppure, è proprio nelle difficoltà che la nostra vera forza si svela e lo spirito con cui tanti italiani stanno affrontando questa sfida è coinvolgente. Io voglio anche credere che questa possa essere l’opportunità capace di renderci persone migliori. Per cui, tenendo le dovute distanze, cerchiamo di rimanere uniti per affrontare assieme questa sfida enorme e buttarcela al più presto alle spalle. Dai che ce la facciamo!”.

Oltre al videomessaggio, venerdì 13 marzo è iniziata la campagna di comunicazione con l’hashtag #InsiemePerRipartire sui canali social del gruppo, con una declinazione specifica per ogni brand.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram