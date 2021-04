ROMA – Bmw scende in campo. Il colosso bavarese ha annunciato una nuova partnership a lungo termine con AC Milan che vede la filiale italiana della casa automobilistica ricoprire il ruolo di Automotive Partner e Premium Partner dei Rossoneri. Per Bmw un’occasione per lavorare a stretto contatto per la creazione di una serie di eventi e iniziative esclusive congiunte, con lo scopo di connettere ed entusiasmare gli appassionati di sport, motori, innovazione e glamour, in tutto il mondo.

“Nella nostra partnership non ci saranno solo sinergie di comunicazione e visibilità, piuttosto che interazioni con i canali social ed eventi fisici e digitali”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia. “La nostra ambizione è di andare oltre i contenuti tecnici di una partnership tradizionale, mettendo a fattor comune alcuni valori aspirazionali dei nostri Brand, per essere più autentici. Questi elementi in comune sono emersi in modo quasi naturale durante i nostri incontri preparatori. Le parole chiave saranno cultura, stile, carica innovativa. Ma anche responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità”.

“Siamo molto orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia di Premium Partner un brand riconosciuto a livello internazionale e un’eccellenza nel settore automobilistico come Bmw”, ha replicato il Presidente di AC Milan, Paolo Scaroni. “Proprio come il Milan, Bmw è sinonimo di eccellenza, stile e innovazione. Siamo dunque entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme verso un nuovo progresso, verso un futuro sostenibile, a beneficio di tutti”.

In qualità di Premium Partner, Bmw farà parte integrante del business del Club attraverso la massima visibilità garantita dalle piattaforme digitali e fisiche dei Rossoneri e allo sviluppo di branded content coinvolgenti. Grazie alla nuova partnership, il Milan avrà accesso alla visione tecnologica di Bmw e alle sue innovative soluzioni di mobilità, che saranno anche messe a disposizione del senior management, dei giocatori e dello staff della squadra. (f.p.)