Garanzie estese anche per i caschi BMW Motorrad, per cinque anni e retroattivamente dal primo gennaio 2020. Con la nuova iniziativa della casa dell’elica, i motociclisti possono quindi guidare ancora di più senza preoccuparsi per casco e sicurezza. Tutti i caschi della gamma BMW Motorrad, validi dalla data di acquisto il Primo gennaio 2020, saranno pertanto coperti da un periodo di garanzia contrattuale di cinque anni a partire da oggi. Gli acquisti effettuati prima di tale data sono comunque limitati a un periodo di garanzia di 24 mesi. La garanzia si applica a tutti i caschi acquistati da un concessionario BMW Motorrad partecipante e la garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione del prodotto. I sistemi di comunicazione BMW Motorrad installati, a loro volta, sono esclusi dall’estensione di garanzia BMW Motorrad per i caschi.

Ciò significa che la garanzia non si applica espressamente se un difetto o un danno è causato da un uso improprio, un incidente o l’installazione impropria del sistema e accessori, anche da terzi. Graffi sulla visiera, scudo solare, calotta del casco o parti in plastica non sono coperti dalla garanzia del produttore.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram