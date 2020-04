BMW Motorrad Italia proroga di 90 giorni la scadenza della garanzia contrattuale attiva sui veicoli nuovi. Questa iniziativa è uno dei tasselli del progetto #InsiemePerRipartire di BMW Motorrad Italia che verte su diversi fronti. Partito con il manifesto di incoraggiamento mandato anche attraverso le parole di Alex Zanardi, sono poi seguite attività di comunicazione per nutrire comunque la voglia di moto anche se in questo momento non la si può usare.

“Vogliamo essere vicini in ogni modo ai nostri Clienti”, dice Salvatore Nicola Nanni, General Manager, che continua: “il nostro manifesto è un incoraggiamento al mondo delle due ruote a pensare al momento in cui questa difficile situazione sarà finita e potremmo tornare a vivere appieno le nostre passioni. Sul fronte della comunicazione abbiamo spinto sui canali web e social, ma non ci siamo voluti fermare a questo. Per dimostrare a loro anche in un modo concreto la nostra vicinanza, poiché inevitabilmente stanno subendo una limitazione all’utilizzo delle loro moto, abbiamo posticipato la scadenza della garanzia per un periodo confrontabile con quello di lock-down. Questa decisione è stata presa durante uno dei nostri Customer Board, che sono comitati periodici in cui il management di BMW Motorrad Italia si siede intorno a un tavolo per analizzare i feedback che arrivano direttamente o indirettamente dai nostri Clienti al fine di decidere delle misure concrete da mettere in atto assieme ai Concessionari per cercare di migliorare sempre il nostro servizio”.