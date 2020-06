I preparativi per l’avvio della produzione della BMW iX3 procedono secondo i piani. Con i test di omologazione che si sono conclusi con successo, il primo suv elettrico puro del marchio BMW verrà prodotto nei tempi previsti in Cina per il mercato globale, a partire dalla fine dell’estate.

Il BMW Group sta perseguendo sistematicamente la sua strategia di elettrificazione e approderà con la nuova BMW iX3 sul mercato entro la fine del 2020. La produzione standard del primo suv elettrico puro inizierà grazie alla joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA) presso lo stabilimento di Shenyang alla fine dell’estate, come previsto.

I test richiesti per l’omologazione della nuova BMW iX3 sono stati completati con successo e i risultati sono stati presentati alle autorità di regolamentazione nei principali mercati automobilistici. ”Questa è la prima volta che completiamo l’intero processo di omologazione di un modello completamente elettrico in Cina e in Europa contemporaneamente.

Lo staff del nostro team di test ha affrontato questa sfida unica con grande dedizione ed efficienza”, ha affermato Arno Keller, responsabile dello sviluppo BMW iX3. Più di 340 ore di test, inclusi oltre 7.700 chilometri di test drive, dovevano essere completati entro quattro settimane: una sfida che la casa di Monaco ha superato a pieni voti.

Quest’auto elettrica si basa sulla X3 di successo a livello mondiale e combina la versatilità e la robusta funzionalità di un veicolo per attività sportive di medie dimensioni premium con una tecnologia di guida innovativa. La BMW X3 è il primo modello del marchio disponibile sia con motori a benzina che diesel convenzionali, un sistema ibrido plug-in o una trasmissione elettrica pura. Questo approccio ‘Power of Choice’ consente all’azienda di rispondere alle diverse esigenze dei propri clienti in tutto il mondo e massimizzare il proprio impatto nella riduzione delle emissioni globali di CO2.

Un punto saliente di questa vettura è il powertrain che dispone di una batteria da 74 kWh capace di raggiungere un’autonomia di 440 chilometri nel ciclo WLTP: la BMW iX3 apre inoltre la strada alla tecnologia BMW eDrive di quinta generazione, che sarà utilizzata anche nei modelli BMW i4 e BMW iNEXT dal 2021 in poi.

