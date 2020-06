L’azienda tedesca Bmw ha raggiunto oggi l’accordo tra il managment e il consiglio di fabbrica per il taglio di 6000 posti dopo settimane di trattative. Lo ha reso noto il gruppo dalla sede di Monaco.

Verrà agevolato il pensionamento anticipato, il contratto da 40 ore settimanali sarà portato a 38 ore e i dipendenti che vorranno potranno rinunciare alla retribuzione aggiuntiva prevista dagli accordi contrattuali in cambio di giornate di ferie (fino a 8 giornate).Le vendite dell’azienda sono crollate nel primo semestre dell’anno e Bmw prevede di chiuderlo con conti in rosso. Secondo fonti aziendali, riportati da Handelsblatt, le vendite potrebbero passare da 2,5 milioni ad poco più di 2 milioni. Il gruppo conta al momento 126.000 dipendenti nel mondo.

