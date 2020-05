Si avvicina la fase final dei test dinamici per Bmw Serie 4 Coupé. L’ultima versione del modello a due porte ha infatti già superato l’affinamento della qualità di guida durante i test presso il centro di collaudo invernale di Arjeplog, in Svezia, presso il centro di collaudo del BMW Group a Miramas in Francia, sul circuito Nordschleife del Nürburgring e su varie altre piste, così che ora i prototipi stanno tornando alla base dove gli ingegneri daranno ora gli ultimi ritocchi alla tecnologia del telaio della nuova BMW Serie 4 Coupé sulle autostrade e sulle strade extraurbane intorno al Centro di ricerca e innovazione del BMW Group a Monaco. La tecnologia del telaio della Coupé Serie 4 è soggetto ad uno sviluppo indipendente e le proporzioni, le proprietà aerodinamiche, la distribuzione dei pesi dell’auto a due porte offrono la base per un allestimento del telaio incentrato sulle prestazioni dinamiche esaltanti. Un confronto diretto con la nuova BMW Serie 3 Berlina evidenzia in modo particolarmente chiaro il profilo unico del nuovo modello. Il coefficiente di resistenza della berlina, ad esempio, è ulteriormente ridotto di 0,015. Inoltre, la nuova BMW Serie 4 Coupé è più bassa di 57 millimetri rispetto alla sua controparte a quattro porte e al suo baricentro è di conseguenza 21 millimetri più vicino alla strada. Se la berlina sportiva vanta già uno spiccato dinamismo, la nuova BMW Serie 4 Coupé aumenta ulteriormente l’agilità e l’accelerazione laterale di un margine considerevole. Il team di sviluppo ha anche adottato un approccio specifico per integrare la tecnologia del telaio e collegare le sospensioni alla carrozzeria. I frutti delle loro fatiche posizioneranno il nuovo modello a due porte direttamente al vertice del suo segmento in termini di sportività ed esperienza di guida. La gamma sarà ora guidata dalla nuova BMW M440i xDrive Coupé. Alimentato da un potente motore a sei cilindri in linea che eroga una potenza massima di 275 kW/374 CV, adatterà anche una tecnologia Mild Hybrid a 48 V, con un generatore di avviamento a 48 V e una seconda batteria impiegata per supportare il carico del motore e agire all’unisono con esso. Oltre a una maggiore efficienza, il vantaggio principale risiede nell’erogazione di potenza più incisiva quando il conducente preme deciso sull’acceleratore.

Gli ulteriori 8 kW/11 CV generati dall’effetto boost elettrico sostengono accelerazioni e riprese. La potenza generata dal motore della nuova BMW M440i xDrive Coupé viene scaricata a terra da una trasmissione Steptronic Sport a otto velocità e il sistema di trazione integrale intelligente dell’auto. La fase finale di test sul terreno di casa consentirà agli ingegneri di seguire rapidamente gli ultimi accorgimenti nel processo di messa a punto presso il Centro di ricerca e innovazione. L’obiettivo è garantire che le caratteristiche dinamiche delle prestazioni della nuova BMW Serie 4 Coupé realizzate su circuiti di gara possano essere sperimentate anche in normali condizioni di guida su strade pubbliche.

