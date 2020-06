Dopo il restyling in casa Bmw della serie 5, anche Alpina dice la sua con le versioni aggiornata della B5 e della ‘cugina’ D5S. Prendendo le basi dalle versioni rinnovate del modello della casa dell’elica, il preparatore ha sviluppato appositamente una serie di accessori e un nuovo pacchetto che sarà messo in circolazione a partire dal mese di ottobre, sia in versione berlina che Touring. Il nuovo design Alpina e gli elementi aerodinamici sono stati pensati per accentuare le linee generali della Serie 5, combinando un aspetto dinamico con funzionalità intese in senso ‘business’, come il modello di Bmw, e il mercato, richiedono. Tra i vari accorgimenti, le grandi prese d’aria nella parte anteriore aumentano le prestazioni e facilitano il raffreddamento, sottolineando il carattere volto alle prestazioni del motore.

La BMW ALPINA B5 ruota attorno al protagonista assoluto, ovvero il motore V8 Alpina di ultima generazione: un 4.4 biturbo con cambio automatico otto marce e trazione integrale, derivato dalla M550i. Dopo che Alpina ci ha messo le mani, il propulsore è ora in grado ri raggiungere 621 CV e 800 Nm, grazie anche alle modifiche alla gestione elettronica, alle turbine maggiorate e allo scarico specifico con valvole attive. Sul versante della motorizzazione a gasolio, Alpina ha messo mano anche alla versione D5S, pensata per chi non vuole rinunciare al diesel ma nemmeno alle prestazioni. In questo caso, dopo la cura ‘energizzante’ del preparatore, il 3.0 turbodiesel sei cilindri è capace di raggiungere i 408 CV per 800 Nm, per una velocità dichiarata di 286 km/h (283 per la Touring) passando da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi (4,6 per la Touring).

