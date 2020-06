I primi esemplari della nuova BMW X1 xDrive25e sono prenotabili online. Il nuovo modello a doppia alimentazione arriva sul mercato con una soluzione di noleggio Alphabet a 499 euro al mese e la Bmw Wallbox Plus in omaggio per i primi 30 clienti che sceglieranno e prenoteranno online la loro nuova Bmw X1 xDrive25e entro il 30 giugno.

La campagna di comunicazione sviluppata per il lancio della X1 xDrive25e, modello ibrido plug-in del sav di BMW, gioca sulla doppia alimentazione della vettura e chiarisce che i tratti tipici del piacere di guida del marchio sono garantiti anche questa volta. L’attitudine dei clienti ad utilizzare processi di informazione e di acquisto digitale, anche per beni durevoli come l’automobile, ha spinto BMW a pianificare un lancio digitale per l’arrivo della nuova BMW X1 xDrive25e, riservando un’offerta dedicata ai clienti che sceglieranno una delle 30 BMW X1 plug-in hybrid prenotabilionline sul sito bmw.it. Questi clienti avranno in omaggio la BMW Wallbox Plus per la ricarica domestica e avranno la possibilità di guidare la nuova BMW X1 a 499 euro al mese, grazie alla soluzione di noleggio proposta da Alphabet, per 36 mesi o 30.000 chilometri, con un canone comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione dei servizi assicurativi. L’offerta esclusiva per le 30 vetture è valida fino al 30 giugno, termine entro il quale i clienti possono effettuare la prenotazione online, scegliendo una delle configurazioni previste per il modello e decidendo in quale concessionaria BMW intendono perfezionare l’acquisto e ritirare l’auto.

Il piano di comunicazione prevede tv, digital e i canali social di BMW Italia e della rete delle concessionarie. Idea creativa a cura dell’agenzia creativa M&C Saatchi; strategia social We Are Social; media planning gruppo Dentsu.

