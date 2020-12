Advertisements

ROMA – La, start-up conosciuta per la sua attività di ride-hailing e che gestisce anche un servizio di noleggio di monopattini elettrici in 45 città in tutta Europa, ha lanciato il suo nuovo monopattino elettrico di quarta generazione. L’e-scooter è stato progettato dal team hardware interno dell’azienda, con il preciso obiettivo di offrire un livello di sicurezza molto elevatocosì da poter tranquillizzare anche le persone che temono un uso troppo disinvolto di questi mezzi di micro mobilità in forte espansione.

Il nuovo modello, realizzato per la maggior parte in alluminio riciclabile, ha un peso di 19 chilogrammi, ed è equipaggiato con una batteria che secondo la casa può offrire un’autonomia di 40 chilometri, le ruote sono da 10”, mentre la velocità massima è di 25 km/h. Come nella maggior parte dei moderni modelli di monopattini elettrici, la batteria può essere sostituita sul posto, senza dover spostare il veicolo. Particolare attenzione è stata posta anche alla robustezza e alla modularità per garantire una durata di circa sessanta mesi poiché la parti del Bolt 4 possono essere sostituite prolungando così la vita del monopattino elettrico.

L’e-scooter si distingue per la presenza di sensori integrati in grado di rilevare incidenti e una condotta guida non sicura. In caso di cadute o “derapate” i sensori inviano un segnale alla centrale operativa dell’azienda che provvede a inoltrare avvisi audio e visivi per segnalare agli utenti una guida scorretta. Inoltre sul display di controllo del veicolo si potranno ricevere informazioni che avvertono l’utente che sta guidando in un’area pedonale o in una zona in cui è necessario procedere a velocità moderata e si potrà anche vedere se si è autorizzati a parcheggiare in una particolare area.

E sempre sul versante sicurezza, tramite l’app per smartphone, è possibile limitare l’accelerazione e la velocità massima a 15 km/h, soluzione ideale per chi è alle prime armi con un veicolo di questo tipo e per i genitori che intendono porre un freno all’esuberanza dei figli. Da segnalare infine che poche settimane fa la Bolt ha precisato la propria strategia che prevede di gestire un servizio di noleggio di monopattini elettrici in più di cento città e di immettere sulle strade del Vecchio Continente oltre 130.000 tra monopattini elettrici ed e-Bike entro il prossimo anno.