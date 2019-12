Da Milano a Las Vegas, passando per la Germania e mille altre località dove i ricercatori lavorano per migliorare la nostra vita. Ma anche dove – come in ogni angolo del mondo – oltre 130 anni di innovazione firmata Bosch ha già reso più sicuri, comodi e rispettosi dell’ambiente i veicoli su cui ci spostiamo ogni giorno. E che oggi contribuiscono alla rivoluzione della mobilità.

Il viaggio a bordo della macchina del tempo di Bosch inizia infatti da una simbolica Smart City che, nel filmato realizzato dal colosso tedesco dell’innovazione e della ricerca (https://www.youtube.com/watch?v=eRMiKt81nAE&feature=emb_logo) è facile riconoscere essere Milano con i suoi nuovi quartieri e le altre grandi testimonianze del saper disegnare e progettare del 900.

Un concetto, quello di Smart City, che si lega perfettamente con la filosofia che – dalla fondazione nel 1886 – lega Bosch all’ambiente, alla società, ai luoghi di vita e di lavoro. Da Milano a Las Vegas, e più precisamente al Consumer Electronics Show, il passo è breve e velocissimo, come la capacità di calcolo utilizzata dall’anima elettronica dei dispositivi applicati nei più diversi settori, come gestione dei motori, ADAS, confort, connettività e diagnosi. E che viene impiegata per trasformare le informazioni che arrivano dai sensori in ‘decisioni’e operazioni che ottimizzano il funzionamento delle moto, delle auto, dei veicoli commerciali e da trasporto. Ma anche delle macchine utensili e dei tanti altri dispositivi creati e forniti da Bosch all’industria e alle famiglie. Il CES di Las Vegas è tradizionalmente la vetrina più importante al mondo per l’high tech e l’innovazione applicate a tutti gli oggetti e i dispositivi che i consumer (cioè tutti noi) utilizzano quotidianamente. Ed è quindi anche per Bosch una formidabile passerella per raccontare cosa è stato fatto e soprattutto cosa sta per accadere nelle Smart City. E sulle Smart Road dove, un passaggio ineluttabile questo, sempre più dovranno circolare Smart Vehicle per accompagnare la concreta trasformazione della mobilità.

Da oggi e fino al 10 gennaio Ansa Motori seguirà nel dettaglio tutte le attività di Bosch collegate al CES 2020, e permettendo una visita esclusiva allo stand nell’area espositiva a Las Vegas per scoprire come i veicoli, e la nostra vita, stanno diventando sempre più Smart.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram