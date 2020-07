Si rafforza il rapporto in Italia tra Bosch e il vasto mondo dei 4.500 ricambiati, che sono elemento insostituibile della relazione tra automobilisti e operatori della manutenzione e dell’assistenza. Con la terza edizione di eXtra Ricambisti, il programma di fidelizzazione di Bosch Automotive Aftermarket partito lo scorso dicembre e attivo fino al 2022 – sulla scia del successo delle edizioni precedenti – Bosch rinnova e incrementa l’operazione a premi che punta ad esaltare la fedeltà dei ricambisti con numerosi premi da scegliere su un catalogo esclusivo che quest’anno, per la prima volta, include le batterie e i sistemi diesel.

Per gli operatori la partecipazione all’iniziativa è semplice, basta compilare il modulo di registrazione sul sito www.extra-ricambisti.it e indicare fino a un massimo di tre distributori Bosch presso i quali si acquistano abitualmente i ricambi Bosch. Al momento della registrazione saranno accreditati 200 punti omaggio, poi, sarà compito dei distributori segnalati caricare gli acquisti effettuati dai ricambisti, durante il mese precedente, che saranno automaticamente convertiti in punti extra.

La gamma dei ricambi Bosch che fa parte del programma eXtra Ricambisti è composta da sistemi frenanti, tergicristalli, sistemi diesel, motorini e alternatori, cinghie e kit, batterie, sistemi sterzanti, illuminazione, bobine, sonde lambda, misuratori massa aria, sistemi benzina, candele e candelette, filtri e comfort. Acquistando i ricambi Bosch, i professionisti della riparazione hanno la possibilità di accumulare punti e ricevere premi esclusivi per la casa, il lavoro e il tempo libero, ma anche per godersi appieno le proprie passioni.

Per esempio, coloro che hanno acquistato le batterie Bosch fino a gennaio 2020 hanno partecipato all’estrazione di 70 iPhone X Pro. Inoltre, dallo scorso giugno, a fronte dell’acquisto di filtri e batterie, i ricambisti registrati hanno diritto a ricevere il doppio dei punti. Anche in questa edizione Bosch riserva promozioni speciali per i ricambisti del settore Frenante e per i Bosch Partner che, acquistando ricambi della famiglia frenante Bosch, riceveranno in regalo un cesto di prodotti alimentari, un omaggio pensato per supportare le attività di ripartenza del ricambista e soprattutto per sostenere alcune zone fortemente colpite dall’emergenza Covid-19, in quanto è composto da pasta prodotta nel bresciano e da formaggio del lodigiano. Bosch ha anche rinnovato il sito www.extra-ricambisti.it, che ora si presenta con una differente veste grafica e maggiori funzionalità.

