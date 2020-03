Bosch punta, con un investimento di circa 400 milioni di euro, a raggiungere il traguardo della mobilità a zero emissioni proponendo ai costruttori di veicoli un sistema di propulsione ‘misto’ composto da motori a combustione ad alta efficienza e propulsori elettrici all’avanguardia. ”Il percorso che porterà a una mobilità priva di emissioni – ha detto al riguardo Volkmar Denner, CEO di Bosch – deve essere neutrale dal punto di vista tecnologico. È l’unico modo per rendere la mobilità sostenibile e accessibile al grande pubblico”.

Il problema da fronteggiare ha dimensioni davvero rilevanti: secondo i dati FIT – ITF, la circolazione delle persone entro il 2030 sarà aumentata del 50% circa a livello globale rispetto al 2015. Ed entro il 2050 oltre 6 miliardi di persone vivranno nelle megalopoli, con conseguente aumento del traffico urbano, che si triplicherà rispetto ad oggi. Una maggiore densità della popolazione, unita all’aumento del traffico, comporterà un peggioramento della qualità dell’aria.

Per questo, Bosch si impegna a garantire una mobilità ottimale migliorando, nel contempo, la qualità dell’aria che respiriamo intervenendo su aspetti diversi dalle emissioni dagli scarichi. Secondo il colosso tedesco dell’innovazione e dei servizi, nel 2030, tre quarti dei nuovi veicoli saranno ancora dotati di motore tradizionale, alcuni supportati dal sistema mild hybrid a 48 Volt o un PHEV ibrido plug-in. Per questo motivo, Bosch sta rendendo più efficiente non solo i sistemi di elettrificzione, ma anche i propulsori diesel e quelli a benzina.

Gli ultimi sviluppi prevedono modifiche agli elementi funzionali del motore e sistemi di trattamento dei gas di scarico ancora più efficaci. Questo, ad esempio, permetterà di ridurre le emissioni di particolato dei motori a benzina fino a un livello del 70% inferiore rispetto allo standard Euro 6d, anche in condizioni di guida reali. Bosch vuole anche ridurre al minimo il rilascio nell’ambiente delle polveri derivanti dalle frenate.

In quest’ottica, sono stati sviluppati gli iDisc, che generano solo il 90% di polvere dei freni in meno rispetto alle quantità prodotte da un normale freno a disco. A questa soluzione si aggiungono – nei modelli a propulsione elettrica – i vantaggi dei sistemi a frenata rigenerativa, che in questo caso possono ridurre la polvere dei freni di oltre il 95% rispetto ai veicoli tradizionali. Altra soluzione accessibile al grande pubblico sono i carburanti sintetici rinnovabili prodotti con l’aiuto di energia rinnovabile.

I cosiddetti eFuel possono rendere i motori a combustione neutri dal punto di vista del bilancio complessivo della CO2, compensando con i vantaggi nella fase produttiva le emissioni dallo scarico. Inoltre i carburanti sintetici permettono con la loro composizione di ridurre praticamente a zero la produzione di particolato, con conseguenti risparmi – a favore dell’utente finale – dei costi delle tecnologie di trattamento dei gas di scarico.

Sul fronte dell’elettromobilità ‘pura’, Bosch può sfruttare la sua lunga esperienza e un portfolio di prodotti e componenti davvero ampio. Si va dai sistemi per eBike ai veicoli commerciali per consegne urbane, dalla ibridizzazione ‘mild’ a 48 Volt ai sistemi di propulsione completamente elettrici. Bosch punta a raggiungere la leadership di mercato con la sua batteria da 48 Volt e ha avviato su questo fronte una collaborazione a lungo termine con l’azienda cinese Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

Infine, Bosch porta avanti l’industrializzazione delle celle a combustibile alimentate a idrogeno. In questo ambito sta sviluppando la pila – che è il componente centrale del sistema di propulsione – insieme alla svedese Powercell, e ha in programma il lancio di un sistema completo da fornire ai costruttori nel 2022.

