Parola d’ordine: facilità, di installazione e di utilizzo. L’obiettivo è quello alla base dei lavori che hanno guidato la nascita del nuovo BT Mini, l’interfono Bluetooth 3.0.

Con un unico tasto multifunzione, il dispositivo prodotto da Midland permette di comunicare con il passeggero, ascoltare musica, parlare al telefono, seguire le info del navigatore. La dotazione accessori di serie consente di montarlo su ogni tipologia di casco. All’interno di una gamma ad alta tecnologia, il marchio di Reggio Emilia ha recentemente inserito in listino l’interfono destinato a un target di motociclisti e scooteristi ben specifico: quello costituito da utenti che si muovono prevalentemente in ambito metropolitano, senza disdegnare le gite fuoriporta, magari in coppia, nel weekend.

Utenti, cioè, bisognosi di un dispositivo pratico, che permetta di guidare nel traffico in totale sicurezza e sempre connessi.

La semplicità del sistema BT Mini non rappresenta un limite alla compatibilità con altri device elettronici, dallo smartphone al navigatore GPS, per arrivare ai sistemi di connettività e controllo integrati nel cruscotto dalle maggiori case motociclistiche.

Dalla parte di BT Mini giocano anche le dimensioni, decisamente contenute e che lo rendono interessante a chi non vuole interferenze con l’estetica del casco. Se poi possedete e indossate due caschi, è possibile spostare l’interfono da uno all’altro acquistando un secondo kit accessori con supporto adesivo, disponibili come optional. Il sistema è composto dal vero e proprio dispositivo, dal supporto dedicato adesivo (con formulazione che non rovina colorazione o grafica) da applicare alla calotta, e dagli accessori necessari al completamento del montaggio, tra cui figurano due microfoni, uno a filo e l’altro con braccetto, necessari a un adattamento ottimale dell’interfono sia con caschi integrali sia con modelli aperti.

Il corpo del BT Mini supporta un piccolo led blu e tre tasti piuttosto spigolosi, facilmente individuabili anche con i guanti indossati: due regolano il volume audio, il terzo (il più accessibile) attiva più funzioni in base al numero di ‘click’.

