Bugatti Chiron Pur Sport, presentata oggi in streaming dalla sede di Molsheim, dimostra che anche l’auto più sofisticata e perfezionata al mondo, appunto la Chiron, può essere oggetto di una ulteriore evoluzione. Berlinetta hyper sportiva senza compromessi, questa versione – come indica il nome Pur Sport – è ancora più pura ed estrema. Una evoluzione che è passata dalla riduzione del peso (-50 kg) e dall’adozione di sofisticati componenti aerodinamici – tra cui uno spoiler posteriore largo 1,90 m – che assicurano una maggiore deportanza. Nuovi anche i pneumatici ad alte prestazioni Michelin Sport Cup 2R (nella misura 285/30 R20 all’avantreno e 355/25 R21 al retrotreno) che grazie ad una inedita mescola offrono un’aderenza superiore anche nelle curve affrontate ad altissime velocità. Per migliorare ulteriormente la già ottima accelerazione Chiron Pur Sport adotta una trasmissione con rapporti sono ora più vicini per consentire passaggi più corti e prestazioni incrementate. Allo stesso tempo, Bugatti ha aumentato di 200 giri/min. la velocità di rotazione del motore dell’unità W16 arrivando ora a 6.900 giri/min. In combinazione con un rapporto di trasmissione rivisto, questa caratteristica crea un’elasticità significativamente migliore tanto che Chiron Pur Sport accelera in sesta marcia da 60 a 120 km/h in quasi 2 secondi in meno della già veloce Chiron, con valori di elasticità incrementati in media del 40%. Grazie ai nuovi rapporti di trasmissione e all’aumentata deportanza assicurata dallo spoiler, il motore W16 da 8,0 litri e 1.500 Cv di potenza (eroga una coppia di 1.600 Nm) permette di spingere l’auto agevolmente fino a 350 km/h. La superiore dinamicità di guida è garantita da una nuova configurazione del telaio, con molle più rigide, da una strategia di controllo adattivo dello smorzamento orientata alle prestazioni ed anche da valori di campanatura modificati. Le nuove ruote Aero (opzionali) sono più leggere di 4 kg e grazie alle alette Aero (anch’esse opzionali) assicurano una ventilazione ottimale dei freni e migliorano anche l’aerodinamica. La nuova modalità di guida Sport + interviene con una logica rivista nel sistema ESP per una migliore esperienza di guida su strade asciutte, consentendo al guidatore di deviare dalla linea ideale o spostarsi leggermente. La variante Pur Sport differisce visivamente anche dalle altre Chiron. Nella parte spiccano le ampie prese d’aria e la mascherina a ‘ferro di cavallo’ è allargata su uno splitter più lungo. La parte posteriore è dominata da uno spoiler posteriore fisso e da un diffusore più grande. All’interno, Bugatti ha utilizzato per le imbottiture l’Alcantara con cuciture a contrasto che aggiungono riflessi di colore, così come il motivo dinamico inciso al laser nel materiale. Bugatti inizierà la produzione di Chiron Pur Sport nella seconda metà del 2020, con un programma limitato a 60 unità proposte a 3 milioni di euro ciascuna, tasse escluse.

