Oltre sei decenni di sensazioni da go-kart, innovazione e design inconfondibile. In Gran Bretagna nel 1959 inizia la storia di successo di un’icona: la Mini Classica, che ancora oggi conquista le strade e fa battere i cuori
Il 26 agosto 1959 la British Motor Corporation presentava al pubblico la prima Mini della storia. Nessuno avrebbe potuto immaginare l’impatto che l’innovativo progetto dell’ingegnere britannico Alec Issigonis avrebbe avuto sull’industria automobilistica. Oggi, a 66 anni dal debutto dell’ormai leggendaria Mini Classica, il marchio MINI celebra una storia fatta di successi sportivi, innovazioni visionarie, design rivoluzionario e, soprattutto, inconfondibile piacere di guida.
Una famiglia che unisce tradizione e futuro
Con il rilancio della gamma negli ultimi due anni, Mini ha sapjuto rinnovare il proprio linguaggio stilistico senza tradire il suo patrimonio storico. La nuova generazione della Mini Cooper e della Mini Countryman, la world premiere della Mini Aceman – il primo crossover compatto premium – e il lancio della nuova Mini Cabrio dimostrano come tradizione e innovazione possano convivere perfettamente nel presente.
I nuovi modelli John Cooper Works confermano l’expertise sportiva del brand. Lo dimostra anche il recente secondo posto nella sua categoria alla 24 Ore del Nürburgring: una prova concreta di quanto il Dna racing sia ancora oggi parte integrante dello spirito MINI.
Nel giorno del suo 66° compleanno, il marchio guarda con orgoglio alla propria evoluzione e alla crescita dell’offerta elettrificata. MINI ha saputo dimostrare che il celebre “go-kart feeling” è possibile anche con una guida 100% elettrica.
66 anni di storia automobilistica dinamica – uno sguardo ai traguardi di Mini
|26 agosto 1959
|La British Motor Corporation presenta la prima Mini della storia. Il design è opera dell’ingegnere britannico Alec Issigonis.
|1961
|Viene presentata la prima Mini Cooper – al prezzo di £680.
|1962
|Poco dopo l’inizio della produzione, la British Motor Corporation produce 200.000 veicoli all’anno.
|1963-64
|Viene presentata la prima Mini Cooper S.
|1964
|Il pilota Paddy Hopkirk vince in modo spettacolare il Rally di Monte Carlo su una Mini Cooper S.
|1965
|Seconda vittoria consecutiva al Rally di Monte Carlo per Mini, con il pilota Timo Makinen.
|Mini celebra un milione di veicoli prodotti.
|Disponibile per la prima volta la trasmissione automatica per la Mini.
|1967
|Mini vince il Rally di Monte Carlo per la terza volta.
|1972
|Mini celebra tre milioni di veicoli prodotti.
|1981
|La produzione cala a 70.000 veicoli all’anno.
|1990
|Sotto la guida del marchio Rover, Mini presenta una nuova generazione della Mini Cooper, inizialmente come edizione limitata – successivamente come modello di serie
|1992
|Per la prima volta, la Mini è disponibile anche in versione cabriolet.
|1994
|Il Gruppo BMW acquisisce Rover – e quindi anche Mini. L’acquisizione pone le basi per il marchio MINI nella sua forma attuale.
|2001
|Anteprima mondiale della prima Mini del Gruppo BMW.
|Inizio della produzione della Mini nello stabilimento di Oxford (UK).
|La nuova generazione della Mini Cooper S viene presentata al Salone di Tokyo in Giappone.
|2002
|Mini raggiunge il traguardo di 100.000 veicoli prodotti nello stabilimento di Oxford.
|2004
|Presentazione della Mini Cooper S Cabrio.
|2007
|Vengono presentate la Mini One e la MINI Cooper D.
|Il primo Mini Clubman debutta a livello mondiale.
|2010
|Presentazione della prima Mini Countryman.
|2014
|Mini presenta per la prima volta la Cooper a 5 porte.
|2015
|Mini presenta un nuovo logo del marchio.
|2016
|Mini raggiunge il traguardo di 3.000.000 di veicoli prodotti nello stabilimento di Oxford.
|2020
|Inizio della produzione in serie di veicoli completamente elettrici nello stabilimento di Oxford con la Mini Cooper SE.
|2021
|Nuova edizione della Mini 3 porte, 5 porte e MINI Cabrio.
|2023
|Inizia una nuova era per Mini: debutta una nuova generazione della Mini Cooper e della Mini Countryman – entrambe disponibili in versione completamente elettrica.
|2024
|Con la Mini Aceman, il marchio presenta un modello completamente nuovo – il primo crossover del segmento premium della classe delle piccole.
|2024
|Mini John Cooper Works e Bulldog Racing celebrano la vittoria di classe alla 24 Ore del Nürburgring.
|2024
|Presentazione della nuova Mini Cooper 5 porte e della nuova Mini Cabrio.
|2025
|Mini John Cooper Works e Bulldog Racing festeggiano il secondo posto nella 24 Ore del Nürburgring.