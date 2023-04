La Banca, controllata di CA Consumer Finance, è partner del programma di accelerazione creato dall’UE per le startup che sviluppano soluzioni di mobilità sostenibile.

L’evento riunisce le principali istituzioni dell’UE, tra cui il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank, è intervenuto alla cerimonia di apertura, per invitare le oltre 600 startup iscritte a presentare le proprie soluzioni per favorire la transizione energetica del settore della mobilità.

Torino, 20 aprile 2023- CA Auto Bank consolida il proprio profilo europeo e l’impegno nei confronti della transizione energetica. La Banca, controllata di Crédit Agricole Consumer Finance, è partner della 5° edizione dell’European Startup Prize for mobility (EUSP), il programma di accelerazione e investimento creato dall’Unione Europea per le startup che sviluppano le migliori soluzioni di mobilità sostenibile.

Il programma è stato fondato nel 2017 da Karima Delli, presidente della Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo, da Boston Consulting Group e Via ID. Oggi l’European Startup Prize riunisce tutte le principali istituzioni dell’UE, tra cui il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti, l’EIT Urban Mobility Europe’s Rail, nonché le principali società di mobilità e i colossi del tech.

Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank, è intervenuto alla cerimonia di apertura dell’evento, svoltasi a Parigi presso la sede del Ministero dei Trasporti francese. Carelli ha invitato le oltre 600 startup iscritte a presentare progetti innovativi, pensati per favorire la transizione alla mobilità verde: nuovi prodotti finanziari e assicurativi, servizi dedicati a veicoli green e alla nuova mobilità, strumenti e piattaforme digitali e così via. Le startup potranno partecipare presentando entro il 20 giugno 2023 i loro progetti, da candidare sul sito dell’EUSP (www.startupprize.eu). La società vincitrice potrà sviluppare un Proof-of-concept con CA Auto Bank, Drivalia o con altre società del gruppo Crédit Agricole.

L’European Startup Prize for mobility rappresenta per il gruppo CA Auto Bank un’occasione unica per sostenere le startup europee di mobilità, consolidando la propria strategia di crescita internazionale, fondata su innovazione, transizione energetica e sostenibilità ambientale.