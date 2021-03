Qualunque sia la destinazione del tuo weekend devi soltanto accendere il motore, abbassare la capotte e partire.

Ma qual è la migliore cabrio o spider tra cui possiamo scegliere? Ovviamente non ne esiste solo una, infatti oggi sono davvero tante quelle che possiamo trovare sul mercato, a seconda delle esigenze. Si tratta di un segmento che ha visto quasi raddoppiare le vendite forse perché l’aria aperta di queste auto scoperte

ci protegge dal covid.Abbiamo deciso quindi di selezionare per te le 10 migliori auto cabrio e spider per il tuo weekend premium. Andiamo a scoprirle, rigorosamente in ordine alfabetico.

Audi A5 Cabriolet

L’Audi A5 Cabriolet è una bella e generosa “scoperta” che non poteva non rientrare tra le 10 migliori auto cabrio del 2021. Elegante e raffinata è una famigliare fuori dagli schemi, con tanto spazio per i bagagli e per i passeggeri. Il peso, rispetto alla coupé, aumenta di più di 200 kg, ma non ne perdono eccessivamente le prestazioni.

Forza di questo modello firmato Audi sono le motorizzazioni, che partono dai 190 per arrivare ai 245 Cv. La spinta quindi non manca, così come l’ormai “noiosa” qualità Audi. Questo è un prodotto studiato per essere efficiente, per funzionare, quasi senza difetti (rispetto il breve periodo).

Buona la guidabilità, anche sportiva se si desidera.

Disponibili anche le versioni ibride “light” (quindi il motore elettrico aiuta solo i consumi e le emissioni), con trazione integrale.

Lo spirito di questa A5 è versatile, silenziosa e comoda nei lunghi viaggio, con una grande progressione nell’erogazioni (nessun “calcio” sulla schiena), ma anche più che scattante e veloce (250 km/h la velocità auto-limitata). Buonissimo il cambio doppia frizione 7 rapporti, disponibile di serie.

Il prezzo per questa elegante cabrio con quattro posti veri: a partire da € 53.80

Leggi il nostro viaggio all’Isola d’Elba a bordo di Audi A5 Cabriolet.

BMW Z4

Proseguiamo questa lista delle 10 migliori auto cabrio con la ormai famigerata la nuova spider BMW Z4 è alla sua terza generazione. Ne abbiamo parlato più che abbondantemente, descrivendola nel dettaglio, ma rimane al top delle più vendute in Italia anche in questo periodo. Per citarci, la formula “capote in tela e tanti cavalli per un weekend in spider” è un evergreen che speriamo non tramonti mai.

Elegante sia fuori che dentro, esterni bassi e filanti e interni con qualità premium e molta tecnologia (ben 10 i pollici dell’infotainment).

Inoltre la guida è sportiva ma rilassata, divertente nelle strade tutte curve, ma anche a suo agio a velocità autostradale. Le sospensioni non sono troppo rigide e seguono fedelmente l’asfalto, rimanendo comunque ad assetto tanto rigido da permettere il giusto feeling (le sconnessioni più profonde si sentono).

I motori sono importanti ed entrambi benzina: da 4 cilindri, con potenze a partire dai 192 Cv o 6 cilindri (il 3.0 da 340 Cv è molto sportivo). Questi sono sempre abbinati alla trazione posteriore e quasi sempre al cambio automatico 8 rapporti.

La personalità di questa spider sportiva è molto eclettica. Può interessare ad un giovane di buone tasche, che desidera un prodotto sul quale farsi notare, sportivo ed elegante. Così come può trasformarsi in uno sfizio per chi vuole godersi il tempo con il vento tra i capelli in sicurezza… ma con uno sprint in più.

La BMW Z4 può essere vostra a partire da € 43.800.continua su

