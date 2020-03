(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Non solo convegni e motor show: il coronavirus sta ‘decimando’ anche i lanci dei nuovi modelli già programmati dalle Case automobilistiche. E’ il caso della General Motors che, dopo aver programmato per aprile la presentazione di Lyriq, il primo crossover elettrico a marchio Cadillac – ed averlo mostrato a Warren, nel Michigan, ad un ristretto numero di giornalisti – ha deciso il ‘congelamento’ del suo debutto commerciale.

Quindi, non solo stop dell’evento di presentazione di Cadillac Lyriq in calendario a Los Angeles, ma anche luce rossa alla sua presenza nelle concessionarie, dove avrebbe dovuto arrivare nel corso dell’anno. Caratterizzato da un design innovativo, anticipato con una immagine teaser, il crossover Lyriq sarà proposto in due varianti, entrambe con propulsione 100% a batteria: una a trazione posteriore e una a quattro ruote motrici, evidentemente con sistema 4×4 elettrico.

Lyriq punterà a fare concorrenza a Jaguar i-Pace e a Mercedes EQC oltre che, con diverso posizionamento, al suv Tesla Model X già sul mercato e al nuovo crossover Tesla Model Y. Secondo fonti di stampa Usa, il suo debutto dovrebbe avvenire in una fase ‘post coronavirus’ con mercati stabilizzati, probabilmente nei primi mesi del prossimo anno come Model Year 2021.

