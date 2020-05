Cagliari punta sulla micromobilità per la Fase 2 dell’emergenza: non solo spostamenti a piedi o in bici, ma anche l’idea di prevedere di utilizzare i monopattini elettrici, soprattutto in vista della ripresa dell’attività delle imprese e delle scuole. “L’azienda di trasporto pubblico urbano, il Ctm, prima della pandemia trasportarla 126.000 persone al giorno.

Ora i pullman avranno una riduzione del 70% e questo significa che noi abbiamo altre 80.000 persone a spasso e di questi una buona fetta sarà di persone che vengono dall’hinterland e che quindi utilizzeranno l’auto privata per entrare in città – dice all’ANSA il sindaco Paolo Truzzu – ovviamente non posso pensare che Cagliari riesca a reggere. Ora occorre capire se si può organizzare una città con ingressi differenziati al lavoro e avere dei parcheggi di scambio in modo tale che poi si possa proseguire con altri mezzi di trasporto”.

Truzzu, che è anche sindaco della città metropolitana ha già avanzato la sua proposta alla riunione dei sindaci metropolitani: “ho chiesto incentivi per l’acquisto di monopattini elettrici anche per aiutare per esempio gli studenti nei loro spostamenti, soprattutto al rientro in classe a settembre. Insomma cambierà il modo di vivere la città”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram