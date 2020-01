Parti di calcestruzzo si sono staccate dalla volta della prima galleria della via Mala che dalla Valle di Scalve (nella zona di Dezzo) porta alla Valle Camonica (direzione Darfo) al confine tra le province di Bergamo e Brescia, provocando anche un incidente. La caduta dei calcinacci è avvenuta tra le 8 e le 9 dell’11 gennaio: due auto che scendevano dalla Valle di Scalve sono riuscite a schivarli, mentre una terza è stata colpita. Nessuno è rimasto ferito.

Bergamo, cadono calcinacci in galleria: colpita un’auto

“Nonostante la galleria in questione non goda certamente di ottima salute dal punto di vista manutentivo – ha spiegato il sindaco di Vilminore di Scalve Pietro Orrù -, attualmente la situazione dovrebbe essere sotto controllo, in quanto il problema odierno è stato immediatamente preso in carico da parte dei funzionari della Provincia di Bergamo, con i quali abbiamo concordato quali verifiche effettuare a partire già da lunedì 13 gennaio, al fine di definire congiuntamente gli interventi più opportuni da attuare”. La strada è dunque al momento aperta.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram