ROMA – La Toyota e le tre più importanti e diffuse catene di minimarket del Giappone (Seven-Eleven Japan, Familymart e Lawson inc.) hanno annunciato che a partire dal 2021 inizieranno a testare i servizi di consegna e di rifornimento ai punti sparsi in tutto il paese tramite nuovi camion a idrogeno realizzati dal colosso automotive giapponese.

I camion utilizzati, con un

carico massimo di 3 tonnellate e una autonomia fino a 400 km, saranno testati per verificare la loro efficienza e praticità, soprattutto per le consegne nei centri cittadini. L’iniziativa servirà anche da stimolo per il governo per migliorare la rete di rifornimento infrastrutturale nel paese, attualmente ancora scarsa, per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050.