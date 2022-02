La giuria composta da 63 giornalisti super specializzati in tema di automotive – in rappresentanza di 23 Paesi del vecchio Continente – ha deciso la rosa delle auto candidate al premio Car of the Year 2022. La rappresentanza nazionale nella giuria è legata alle dimensioni del mercato automobilistico del paese e alla sua importanza nella produzione automobilistica. Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna hanno ciascuna sei rappresentanti; altri Paesi, proporzionalmente meno.

I 63 super esperti dopo aver testato le 39 vetture inizialmente selezionate hanno scelto le sette candidate al titolo che, nell’ordine sono: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech e Škoda Enyaq iV. Come è facile notare, sei su sette sono elettrificate.

Nei prossimi giorni la giuria sceglierà l’Auto dell’anno 2022. Per la scelta si dovranno utilizzare i seguenti criteri: design, comfort, sicurezza, economia, maneggevolezza, prestazioni, funzionalità, requisiti ambientali, soddisfazione del conducente e prezzo.

Il prossimo 28 febbraio si conoscerà la Car of the Year 2022 che riceverà lo scettro dalla regina del 2021, la Toyota Yaris Hybrid.