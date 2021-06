A due mesi dall’apertura al pubblico di Milano di LeasysGO!, il car sharing sostenibile dedicato alla Nuova 500 elettrica, Leasys punta ad allargarne gli orizzonti, estendendo la portata del servizio ai due poli fieristici della città. La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, ha inaugurato oggi 32 nuove postazioni di ricarica dotate di parcheggi e colonnine dedicate: 10 presso Fieramilanocity, riservate al fleet team di LeasysGO! per la ricarica delle auto, e 22 a Fieramilano Rho, aperte al pubblico all’interno del complesso, a lato dei padiglioni 1 e 2, per un totale di circa 500 KwH sui due siti.

Inoltre, a Fieramilano Rho è stato anche aperto un nuovo Leasys Mobility Store elettrificato, dove sarà possibile accedere a tutti i servizi di Leasys e, con la propria E-Mobility Card, ricaricare gratuitamente i veicoli. Trattandosi di un servizio di car sharing free floating (a flusso libero), il parcheggio delle Nuove 500 è gratuito, così come la ricarica delle vetture, gestita interamente dal team di LeasysGO!.

Sarà così possibile trovare anche Fieramilano Rho una delle Nuove 500 elettriche sempre carica e pronta all’uso per i clienti e avere presso Fieramilanocity un hub in cui poterle ricaricare, a disposizione del fleet team di LeasysGO!. Con l’inaugurazione delle nuove postazioni di ricarica e del nuovo Store, prosegue la strategia di elettrificazione di Leasys, che permetterà alla flotta di LeasysGO! di arrivare in due delle aree più visitate e apprezzate della città e dell’intero Paese.

LeasysGO! ha esordito a Milano a fine aprile, con una flotta di 400 vetture, registrando più di 60.000 noleggi e un risparmio di oltre 12 tonnellate di CO2 al mese*.