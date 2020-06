Ricalibrature dei sistemi ADAS in aumento e in Italia triplicate nel 2019. La tecnologia nelle automobili diventa ogni giorno più sofisticata e la rapida diffusione di auto dotate di sistemi di assistenza alla guida richiede anche ai soggetti dell’aftermarket una continua innovazione e formazione. Tra gli operatori, il gruppo Belron, di cui Carglass è parte, è uno dei soggetti coinvolti e ogni giorno registra la variazione delle tendenze con un incremento consistente degli interventi di ricalibratura delle telecamere alloggiate sul parabrezza e collegate agli ADAS che si rendono necessari in caso di sostituzione del vetro. Nel 2018 Belron ha effettuato oltre 400mila ricalibrature, oltre il doppio rispetto al 2017 e nel 2019 ha raggiunto il livello record di 760 mila interventi. In Italia, tra il 2017 e il 2019, le ricalibrature sono quasi triplicate.

Carglass, la prima azienda del settore a dotarsi della tecnologia e della formazione di ricalibratura delle telecamere in tutti i suoi Centri di Assistenza, garantisce tale servizio all’automobilista dal 2014 grazie alla partnership siglata con Hella Gutmann a cui si è aggiunto, da qualche mese, l’accordo in esclusiva mondiale con asTech, società statunitense il cui business principale è fornire agli specialisti aftermarket tecnologie brevettate dedicate a riportare, dopo la riparazione dell’auto, i sistemi elettronici agli standard previsti per legge. Quando il tecnico specializzato Carglass si trova alle prese con una ricalibratura particolarmente complessa, come nel caso di modelli nuovi o di auto con porta OBD bloccata, gli basta collegare la centralina del veicolo al sistema ricalibrante asTech che, grazie agli accordi con le maggiori case automobilistiche, è in grado di comunicare direttamente con l’auto, sbloccandola, se serve, e trasmettendo le istruzioni di ricalibratura al tecnico. “Il metodo asTech – ha dichiarato Lamberto Ingrà, Direttore Operations and Supply Chain Belron Italia – massimizza la nostra offerta di servizi di ricalibratura di un ulteriore 3 per cento, in quanto possiamo effettuare interventi anche su tutti i nuovi modelli di auto”. La ricalibratura viene svolta, con tecnologie Hella Gutmann e asTech, in tutti i centri Carglass in seguito all’ intervento di sostituzione di un parabrezza dotato di telecamera collegata ai sistemi ADAS.

