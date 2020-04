Caterham, la piccola azienda britannica specializzata in modelli sportivi forniti anche in kit di montaggio, ha svelato la nuova Super Seven 1600 come ulteriore variante nella gamma composta dai modelli Seven 270, Seven 310, Seven 360, Seven 420 e Seven 620.

Questa roadster dall’evidente stile retro’ rappresenta un punto di contatto ancora più forte con il modello originario Seven della Lotus di cui nel 1974 il fondatore Graham Nearn acquisto i diritti di produzione e vuole enfatizzare le caratteristiche estetiche e funzionali proprio in chiave ‘celebrativa’ rispetto al modello degli Anni ’60 e ’70. Un video (https://youtu.be/kdXn_VzeA1A) racconta le novità di questa sportiva davvero unica.

La Super Seven 1600 è equipaggiata con lo stesso motore Ford Sigma da 1,6 litri con 135 Cv del modello entry-level 270 del marchio, su cui spicca l’aggiunta di corpi farfallati DCOE per l’impianto d’iniezione che ricordano i vecchi carburatori e offrono, anche grazie ai filtri d’aria K&N con finitura cromata quello che l’azienda definisce un ‘ringhio distintivo’ che ricorda le auto da rally degli Anni ’70.

Disponibile nella versione standard S3 e nella più completa SV, la Caterham Super Seven 1600 mantiene la sagoma familiare dei modelli Seven ma se ne allontana con una serie di elementi di design su misura, tra cui i parafanghi anteriori svasati – come nei primi modelli Caterham – che si estendono dai fari alla paratia. Ci sono anche un supporto per ruota di scorta nella parte posteriore e cerchi in lega che replicano il design a otto razze comune alle auto sportive britanniche negli anni ’70.

All’interno cambiano il volante con impugnatura in legno e lo specifico rivestimento dei sedili in pelle.

”Entrambe le nostre più recenti Seven di ispirazione retrò, la Sprint del 2016 e la Super Sprint del 2017 – ha dichiarato Graham McDonald, CEO di Caterham – sono andate esaurite a tempo di record, quindi sappiamo che il fascino di queste auto è ancora forte. Siamo entusiasti di presentare la Super Seven più potente mai costruita, realizzata con un focus sulle sensazioni di guida e aggiornamenti ispirati alla gara, ma con alcuni tocchi di lusso nelle finiture”. Il prezzo della Super Seven 1600 parte da 38.175 euro in kit di montaggio, a cui per il completamento in fabbrica Caterham richiede altri 2.730 euro.

