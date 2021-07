TORINO – Digitale, connesso, sicuro e accattivante. Ecco gli ingredienti del Nuovo Ducato. E parlare di ingredienti non è un caso. Fiat Professional ha scelto una madrina d’eccezione per presentare le caratteristiche del mezzo che da 40 anni accompagna il lavoro di imprese, professionisti e artigiani. Una presentazione “on the road” che ha come protagonista la chef Cristina Bowerman, stellata Michelin italiana tra le più affermate a livello internazionale. Si è imposta con il Glass Hostaria di Roma, nel cuore di Trastevere, luogo di ricerca trasversale, contaminazione e coraggio per ribaltare gli schemi. Allo stesso modo Ducato si presenta nuovo nel solco di una lunga tradizione. Il nuovo modello unisce le caratteristiche di portata, volumetria, efficienza e flessibilità del veicolo alle innovazioni in termini di tecnologia e comfort di bordo, sicurezza, performance e connettività. Nell’anno in cui Fiat Professional ha presentato l’e-Ducato, il primo maxi-van 100% elettrico, si rinnova anche il modello a trazione tradizionale. Uno dei mezzi simbolo del mondo del lavoro, leader del mercato nel segmento dei veicoli commerciali leggeri a livello Europa nel 2020 con circa 150 mila unità vendute con un balzo dell’8% rispetto al 2019.

Partendo dall’esterno si nota un look riconoscibile, familiare, ma con una ulteriore evoluzione dello stile dinamico ed elegante a partire dal design dei nuovi proiettori con tecnologia full led ad alte performance. I gruppi ottici sono divisi in tre parti. I tre gruppi hanno un look tecnologico e moderno, forniscono il 30% in più di luminosità rispetto ai classici fari alogeni. La parte superiore è dedicata all’indicatore di direzione, rinnovato nello stile con guida luce a led con accensione a scorrimento, un effetto permutato dalle auto per la prima volta introdotto in un veicolo commerciale. Il rinnovamento degli esterni coinvolge l’ampia calandra, ed i nuovi skidplates, che si aggiungono al nuovo ed iconico logo Fiat che sottolinea l’appartenenza al marchio italiano per un veicolo prodotto nello stabilimento di Atessa del gruppo Stellantis. Nuovi anche i colori, come quello di lancio “Grigio Lanzarote”, che sottolinea il carattere “avventuroso” del Ducato per alcuni settori commerciali.

Migliora anche la qualità della vita a bordo e la praticità. Il mezzo è dotato di keyless entry and go per aprire e chiudere le porte della cabina e del vano di carico e avviare il motore senza chiave. Il freno di stazionamento elettrico riduce gli ingombri in cabina e facilita gli spostamenti, mentre il sedile passeggero “Eat and Work” è un comodo spazio per lavorare o fare uno spuntino. La tecnologia non manca. Compartimento ad hoc per ricaricare in modalità wireless i cellulari o ancora le doppie prese Usb di tipo A e C, la presa di corrente ad alta tensione a 230 V, il parabrezza riscaldato con resistenze elettriche interne per un rapido sbrinamento del vetro. Nuova la configurazione digitale della strumentazione interna, grazie al Full Digital Cockpit in grado di restituire con immediatezza e chiarezza le informazioni e gli avvisi più utili per il viaggio, dalla navigazione 3D agli ausili alla guida, ed offre un elevato grado di flessibilità grazie alla riconfigurabilità e alla interazione con il sistema di infotainment Uconnect, per adattarsi al meglio alle richieste del guidatore. Schermi fino a 10,1″, un sistema di radionavigazione completo al top della categoria che incorpora mappe TomTom 3D e interfaccia Apple Car Play/Android Auto con sistema wireless, attraverso il quale e’ possibile, con un tocco, accedere ai controlli più importanti del veicolo. Uconnect è la porta di accesso a questo mondo e’ il sistema Uconnect che puo’ essere arricchito a diversi livelli: grazie agli Uconnect Services e all’app Fiat sarà infatti possibile gestire e monitorare il proprio mezzo direttamente dai propri devices, ovunque e in qualsiasi momento. I servizi disponibili sono tantissimi, a partire da My Assistant, che garantisce sicurezza e assistenza durante i vari spostamenti, assicurando un supporto geolocalizzato in caso di incidente o guasto. E poi My Remote, My Car, My Navigation, My Wifi, My Alert, My Fleet Manager, sistemi per avere tutto a portata di smartphone e di assistente vocale.

Tutto il design interno è molto più comodo: plancia ridisegnata, volante e pomello cambio nuovo, nuovi pannelli porta più funzionali e capienti, comando del climatizzatore automatico, sedili dal look moderno e con nuove imbottiture offrono più spazio e comodità, volante dal diametro ridotto che accentua una guida automobilistica. La tradizionale idroguida è stata sostituita con una guida assistita elettricamente in grado di autoregolarsi, facilitando così le operazioni di parcheggio, mentre la tradizionale architettura “all-forward” di Ducato continua a garantire la migliore capacità di carico e il miglior raggio di sterzata della categoria e, più in generale, un maggior comfort dei passeggeri e una maggiore facilità nelle operazioni di carico e scarico grazie anche alle sospensioni pneumatiche autolivellanti e alla soglia di carico regolabile.

Rinnovata la gamma di propulsori sviluppati secondo le normative Euro 6d-final e ampliando la gamma disponibile con omologazione Heavy Duty. I nuovi motori diesel Multijet3, basati sulla nuova architettura H3 Power sviluppata da Stellantis per Fiat Professional, raggiungono la terza generazione. Un nome che evoca le tre peculiarità che caratterizzano le nuove unita’ propulsive: efficienza, durata e comfort. La gamma si articola tra quattro livelli di potenza e due trasmissioni, manuale a 6 marce disponibile per 120, 140, 160, 180 cavalli ed automatica con il sempre apprezzato cambio “9Speed” a 9 rapporti, disponibile sui livelli di potenza 140, 160 e 180 cavalli. Nuovo il cambio manuale a 6 marce per le potenze 120 e 140 cavalli che garantisce una migliore fluidità di cambiata rispetto al precedente. La gamma Heavy Duty, a disposizione sui tre livelli di potenza più elevati, con cambio manuale ed automatico, completa l’offerta di motori disponibili.

Diverse le scelte di acquisto grazie alle formule studiate da Leasys si potrà scegliere quanta strada fare e quali servizi includere. Oltre ai noleggi a lungo termine ci sono le formule finanziarie di Fca Bank, tra il leasing e il rateale classico.

Fonte www.repubblica.it