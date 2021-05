ROMA – CercaOfficina.it e Share Now hanno sottoscritto una partnership per l’ottimizzazione dell’efficienza del car sharing. La digital company fornirà i propri servizi digitali per la riparazione delle flotte auto di Share Now, azienda leader di mercato a livello europeo nel campo del car sharing a flusso libero. Inizialmente la collaborazione sarà operativa nelle città di Milano, Torino e Roma, e permetterà a Share Now di far riparare le proprie auto presso la rete di CercaOfficina.it, il tutto gestito in modo facile e veloce digitalmente.

La flotta di auto interessata dalla partnership è di 1.300 vetture per la città di Milano, 600 per Roma e 350 per Torino. I dati raccolti da Share Now relativi al mercato 2020 confermano un trend positivo nonostante le restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia: l’Italia, con i suoi 700.000 utenti, si piazza al secondo posto nella classifica dei Paesi con il più alto numero di iscritti e con più auto disponibili, alle spalle della Germania. Sempre nel 2020, a livello nazionale, sono stati percorsi circa 30 milioni di km a bordo delle 2.250 vetture della flotta e Milano, con 16 milioni di km all’attivo, è la seconda città a livello europeo con più strada percorsa (la prima è Berlino). A Roma, invece, gli utenti Share Now hanno guidato per 9,4 milioni di km e a Torino per 4 milioni di km.

“Come digitalcompany vogliamo digitalizzare il mondo dell’autoriparazione – ha dichiarato Marco Brusamolino, ceo CercaOfficina.it – L’obiettivo è di rendere il settore 4.0, in linea con l’evoluzione del mercato automotive e, in generale, di tutta la mobilità. Grazie alla partnership con Share Now vogliamo fare in modo che il mondo del car sharing possa conoscere i plus della nostra piattaforma basata su trasparenza, massima flessibilità, velocità ed efficienza. Ogni giorno, infatti, Share Now si ritrova con alcune auto che presentano problematiche e hanno bisogno di essere portate in officina, velocemente e senza preavviso. Per queste esigenze, abbiamo individuato un circuito di officine su Roma, Torino e Milano e abbiamo organizzato la nostra piattaforma affinché tutti gli interventi richiesti da Share Now possano essere svolti in modo efficiente”.

“La scelta di instaurare una partnership con CercaOfficina.it nasce proprio dall’affinità operativa e tecnologica che accomuna i nostri servizi – ha aggiunto Andrea Leverano, regional operations director south west di Share Now – Poter contare su un partner che fa della digitalizzazione e della flessibilità i suoi punti di forza è per noi di fondamentale importanza, in quanto si traduce nel poter intervenire con tempestività sui veicoli e metterli così a disposizione dei nostri utenti nel più breve tempo possibile. Spesso le nostre esigenze differiscono da quelle di altre aziende, poiché non ci è possibile effettuare una programmazione precisa degli interventi da gestire. Ed è proprio l’affidabilità e la velocità di esecuzione che contraddistingue il suo team a rendere CercaOfficina.it una garanzia”. (maurilio rigo)

Fonte www.repubblica.it