ROMA – CercaOfficina.it, la digital company che ha lanciato il portale per la riparazione dei veicoli, amplia il suo bacino di utenza con un nuovo servizio. Dalla start-up bocconiana nasce così CercaCarrozzeria, una piattaforma sviluppata per portare l’innovazione nel mondo delle assicurazioni, digitalizzandone i vari processi di gestione. Grazie all’iniziativa sarà possibile ottenere il miglioramento delle prestazioni per le assicurazioni e performance innovative per gli assicurati attraverso la velocizzazione della gestione dei processi, l’ottimizzazione dei costi di riparazione, la semplificazione e l’aumento della qualità basato su un sistema di rating certificato.

La nuova piattaforma fornisce alle compagnie assicurative un servizio basato su algoritmi proprietari per assegnare la riparazione alle carrozzerie in base alle esigenze dell’assicurato e velocizzare la liquidazione dei sinistri. Il tutto avviene attraverso un percorso trasparente e con garanzia di qualità, grazie al sistema di recensioni certificate e al rating che gli utenti delle assicurazioni possono lasciare sulla piattaforma.

“Nella corsa alla digitalizzazione, CercaOfficina.it vuole porsi come propulsore di cambiamento e generatore di innovazione – ha spiegatoMarco Brusamolino, ceo di CercaOfficina.it – Grazie al know-how sviluppato con la piattaforma CercaOfficina.it, che ha digitalizzato il mercato dell’autoriparazione, siamo in grado di supportare a 360° le compagnie assicurative nella gestione dei sinistri e di contribuire a rendere sempre più digitali i loro modelli di business. Digitalizzazione che si rende maggiormente necessaria considerando i numeri relativi ai sinistri e alle vetture assicurate: 1.850.000 i sinistri che, in Italia, nel 2019 hanno coinvolto auto. Le vetture assicurate, inoltre, al 31 dicembre 2019 erano oltre 32 milioni, rappresentando il 76% dei veicoli assicurati. Siamo quindi davvero orgogliosi di essere a disposizione delle compagnie assicurative, che potranno beneficiare di una canalizzazione totalmente digitale, affidabile, efficiente e trasparente e con un conseguente aumento della soddisfazione e fidelizzazione dei clienti”.

La carrozzeria scelta dall’utente, riceve i dati dell’assicurato che contatta (o viceversa) per l’appuntamento, con il supporto di sistemi digitali che velocizzano il processo e lo rendono snello e tracciabile, evitando passaggi procedurali lunghi e costosi. A intervento concluso, durante la riconsegna del veicolo, l’assicurato firma la delega di pagamento e può lasciare il suo feedback, contribuendo in questo modo al miglioramento dell’algoritmo e delle valutazioni per la community degli assicurati. (m.r.)