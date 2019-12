Appuntamento ormai irrinunciabile quello del Consumer Electronics Show (CES) per la Stella a Tre Punte, che dal 7 gennaio 2020 sarà presente a Las Vegas con uno schieramento di top manager degno dell’impegno che la Casa tedesca ha avviato nella rivoluzione della mobilità e con importanti novità nell’ambito di quella tipologia di veicoli che l’azienda definisce in una sua nota Sustainable Modern Luxury. Lo show sarà aperto dall’intervento di Ola Kaellenius, CEO Daimler AG e di Mercedes-Benz AG che già dal 6 gennaio – con trasmissione in streaming attraverso Mercedes Me (https://media.mercedes-benz.com/ces2020) fornirà una visione visionaria della futura interazione tra uomo e macchina. Kaellenius svelerà in prima mondiale una pionieristica concept car a cui Mercedes ha lavorato assieme ad uno dei marchi più innovativi del settore dell’intrattenimento, un simbiosi questa che si rifletterà anche nella ridisegnata presenza al CES 2020. La nuova concept car e le sue soluzioni tecniche visionarie dimostreranno – afferma l’azienda – ancora una volta la forza innovativa di Mercedes, ridefininendo completamente il termine ‘Lusso moderno sostenibile’ e simboleggiando le aspirazioni del marchio a raggiungere la mobilità sostenibile oggi, domani e in futuro.

”Le caratteristiche creative e di tendenza di questa show car – si legge nella nota – corrisponderanno alla filosofia del Marchio che pone l’accento sull’uomo e fissa gli standard per il futuro della mobilità”. Lo stand al CES di Las Vegas invita i visitatori nel mondo dei ‘cambiamenti’ con la possibilità per i visitatori di sperimentare i punti salienti della tecnologia EQ, concretizzata nel modello EQC 400 4Matic completamente elettrico, nella Vision EQS e nel nuovo concept futuristico. Martedì 7 gennaio 2020 sono in programma 3 incontri presso lo stand: alle 10 e 30 con Britta Seeger, membro del board di Daimler AG e Mercedes-Benz AG con responsabilità delle vendite e del marketing. La Seeger parlerà dell’eccezionale cooperazione tra uno dei marchi più innovativi dell’intrattenimento e Mercedes. Alle 11 e 30 Markus Schaefer, membro del board di Daimler AG e Mercedes-Benz AG con responsabilità per la ricerca di gruppo e lo sviluppo delle automobili Mercedes, parlerà invece delle connessioni e gli effetti di una strategia di sviluppo sostenibile in cui l’essere umano è sempre al centro. Infine alle 12 e 30 Gorden Wagener, chief design officer di Daimler Group, descriverà lo sviluppo del design incentrato sull’uomo e il legame tra estetica e funzionalità all’interno della nuova concept.

